Türkiye ve IKBY petrol ihracatı için anlaştı

Petrol Bakanı Abdulgani ve beraberindeki heyet, aylardır askıda olan petrol ihracatı konusunu ele almak üzere Erbil’de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Irak Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin IKBY’deki sahalardan petrol ihracatı ve üretim faaliyetlerinin yeniden başlatılması konusunu görüşmek üzere yapılan görüşmelerin devamı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Irak hükümetinin, “bölgedeki sahalardan petrol üretimi ve ihracatının yeniden başlatılması için uygun mekanizmalar bulma konusunda istekli olduğu” belirtildi.

IKBY Başbakanlığından yapılan açıklamada ise Başbakan Barzani’nin petrol ihracatının durmasının finansal olarak zarar verdiği ve ihracatın yeniden başlatılması için hazır olunduğu yönündeki ifadelerine yer verildi.

Bakan Abdulgani, Erbil merkezli Rudaw’a yaptığı açıklamada, ilk olarak IKBY ve buradaki şirketlerle petrol üretiminin yeniden başlamasını ele alacaklarını belirterek, bu süreçte “iki veya üç gün içerisinde” anlaşmaya ulaşmayı umduklarını söyledi.

Abdulgani, Türkiye’ye petrol ihracatı konusunda ise “İkinci aşamada, Türkiye-Irak boru hattı üzerinden petrol ihracatı konusunda Türk yetkililerle anlaşma olacak ki bu konuda bir uzlaşma sağlanmış bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, 30 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, IKBY petrolünün ihracatının durması nedeniyle Irak'ın yaklaşık 5,5 milyar dolarlık kayba uğradığını belirtmişti.

Türkiye'nin ve IKBY’nin petrol ihracatının yeniden başlamasını istediğini belirten Dizayi, "Bağdat resmi olarak hazır olduklarını söylüyor ancak henüz pratik bir adım atmadı." demişti.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart'ta Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışının durdurulduğu bildirilmişti.