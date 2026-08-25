Twitch yayıncıları harekete geçti: Amazon için kritik 'yapay zekâ' davası

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ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, Twitch'te yayımlanan videoları içerik üreticilerinin izni olmadan yapay zekâ modellerini eğitmek amacıyla kullandığı iddiasıyla toplu davayla karşı karşıya kaldı.

Connecticut'ta yaşayan Twitch yayıncısı Warren Pandiscia tarafından milyonlarca içerik üreticisi adına açılan davada, Amazon bünyesindeki Twitch'in kullanıcı sözleşmesini ihlal ettiği ileri sürüldü.

İzinsiz kullanım ve tazminatsız kazanç iddiası

Mahkemeye sunulan dilekçede Amazon'un, yayıncıların oluşturduğu içerikleri açık rıza almadan yapay zekâ eğitiminde kullandığı öne sürüldü. İçerik üreticilerine ait eserlerin herhangi bir maddi karşılık ödenmeden ticari faaliyetlere dahil edildiği iddia edildi.

Davacılar, içeriklerinin yapay zekâ modellerinde kullanıldığı belirtilen yayıncılara tazminat ödenmesini istiyor. Ayrıca söz konusu uygulamanın sürdürülmesinin mahkeme kararıyla engellenmesi talep ediliyor.

Amazon ve Twitch ise davada gündeme getirilen iddialara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yayıncılara uygulamadan çıkma seçeneği sunulmuştu

Twitch, ağustos ayında kullanıcıların ürettiği içeriklerin Amazon'un yapay zekâ çalışmalarında değerlendirilebileceğini duyurmuştu. Platform, yayıncılara içeriklerinin bu amaçla kullanılmasını reddetme seçeneği tanımış ancak karar içerik üreticilerinin tepkisine yol açmıştı.

Şirketin sıkça sorulan sorular sayfasında yer alan bilgilere göre kullanıcıların ses kayıtları, konuşmayı metne dönüştüren yapay zekâ modellerinin geliştirilmesinde kullanılabilecek. Bu çalışmayla Twitch yayınları ve Amazon videolarındaki otomatik altyazı sistemlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

215 milyon saatten fazla içerik üretildi

Twitch yayıncılarının bu yılın ilk aylarında platformda 215 milyon saati aşan içerik ürettiği biliniyor.