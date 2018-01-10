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UBS: Fed enflasyon hedefinde hayal kırıklığına uğrayacak

UBS'e göre Fed bu yıl enflasyon konusunda hayal kırıklığına uğrayacak ve yüzde 2 hedefini yakalayamayacak. 

UBS: Fed enflasyon hedefinde hayal kırıklığına uğrayacak
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UBS'nin ABD Başekonomisti Seth Carpenter, 2018'de ABD'de enflasyonun Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2'lik hedefinin altında, yüzde 1,7 seviyesinde kalacağı tahmininde bulundu.

CNBC'ye konuşan Carpenter, ABD'de cari ücret enflasyonunun olması gereken yerden çok uzakta olmadığını belirterek, "Enflasyon hali hazırda yüzde 1,4 seviyesinde ve verimlilik büyümesi yüzde 1'in hemen altında. Bunları dikkate aldığımızda ücret enflasyonunun olması gereken yere ilişkin başabaş noktasından çok uzakta değiliz" dedi.

Carpenter ayrıca, Fed'in faiz artırımının ise yüzde 2 seviyesinde olmasını beklediğini söyledi.

Birçok ekonomist, vergi reformunun yasalaşması sonrasında enflasyonun daha hızlı yükseleceği öngörüsünde bulunuyor.

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