UKMTO duyurdu: BAE açıklarında gemi vuruldu

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UKMTO tarafından yapılan açıklamada, BAE açıklarında bir geminin TSİ 13.00 sularında kaynağı belirsiz bir mühimmatla vurulduğuna ilişkin birden fazla kaynaktan bilgi alındığı belirtildi.

Gemiye saldırının, BAE'nin El Cezire bölgesinin 13 deniz mili batısında gerçekleştiği bildirilirken saldırının ardından gemide yangın çıktığı, yangının daha sonra söndürüldüğü aktarıldı.

Mürettebatın durumunun, gemideki hasarın boyutunun ve olası çevresel etkilerin ise henüz bilinmediği kaydedildi.