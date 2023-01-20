Ultra zenginlerden Davos’a PolitikAnaliz 'Robin Hood' vergisi çağrısı

Emre ERGÜL

Tax the rich… (Zengini vergilendir)… 2008-2009 küresel mortgage krizi sonrası bu slogana çok aşikar olduk… Dünya meydanlarında düzenlenen neredeyse tüm ekonomik protestolarda “Tax the rich” yazan pankartları öne çıkıyordu.

“Tax the rich,” 16 Ocak’ta İsviçre’nin Davos kasabasında başlayan ve bugün sona erecek olan Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) yıllık toplantısının gündemine oturdu. Sloganın bulunduğu pankart, WEF zirvesi başlamadan önce Davos’ta düzenlenen iklim protestosunda açıldı…

Dün de dünya genelinde büyük serveti olan 205 kişi, WEF’e katılan liderlere açık bir mektup yazarak, “Ultra zenginden vergin alın ve bunu hemen yapın” dedi.

Mektuba imza atanlardan ikisi, Disney’in varisi Abigail Disney ve “The Hulk” filminin aktörü Mark Ruffalo… Aşırı zenginlerin vergilendirilmesi çağrısı yapan ekip, halkın yaşam maliyetini hafifletmeye yardımcı olmak için aşırı servetle mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Aşırı servetin bedeli” başlıklı mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Bu basit, sağduyulu bir ekonomik çağrı. Bu hepimizin hak ettiği, ortak iyiliğimiz ve daha iyi bir gelecek için bir yatırım. Milyonerler olarak bu yatırımı yapmak istiyoruz.”

“Demokrasiyi korumak ve işbirliği sağlamak, daha adil ekonomiler oluşturma çabalarını gerektirir. Bu, halletmeleri için çocuklarımıza bırakılacak bir konu değil.”

“Şimdi, aşırı zenginle mücadele için doğru zaman. Şimdi, süperzengini vergilendirme zamanı.”

“Bu konuyla ilgili hareketsizlik bizi felakete götürür. Zengin servetini düşünürken; toplumlar belirli ağırlıklardan fazlasını kaldıramaz, anne babalar da aç çocuklarını daha fazlaizleyemez.”

“Harekete geçmenin bedeli, geçmemenin bedelinden çok daha ucuz olacaktır. O yüzden işe koyulmanın vakti geldi.”

Mektuba imza atanlardan biri de “taxmenow” (Beni şimdi vergilendir) oluşumunun kurucularından Marlene Engelhorn… 31 yaşındaki Avusturyalı influencer, İngiliz basınına şöyle konuştuı: “Tüm dünya, çözümü biliyor aslında: Ultra zengini vergilendirmeliyiz. Demokrasinin güvenliğini, toplumu ve gezegeni düşünüyorsak, bunu yapmalıyız. Ya karar vericilerin bunun için cesareti yok ya da bu sesleri duyma ihtiyacı duymuyorlar. O zaman da şu soru akla geliyor: Onları ne ya da kim durduruyor?”

Greenpeace’den zenginlere özel jet tepkisi

“Parçalanmış bir Dünyada İşbirliği” konseptl altında toplanılan Davos’a bazı katılımcıların özel jetleriyle gelmesi tepki çekti. Uluslararası ajanslar, katılımcıların özel jetlerinin Duebendorf’taki İsviçre Hava Kuvvetleri Üssü’nde sıralı park edildiğini ve yer kalmadığını öne sürdü. Doğa ve çevre sorunları üzerine yoğunlaşan sivil toplum kuruluşu Greenpeace de özel jetlere tepki gösterdi. Özel jetlerin trenlerden 50 kat daha fazla çevreye zarar verdiğini belirten Greenpeace yetkilileri geçen yıl bir hafta boyunca bin 40 özel uçağın Davos’a iniş yaptığını ve bu durumun büyük bir çevre kirliliği yarattığını duyurdu: “Geçen yıl Davos’a gelen özel jetlerin karbondioksit salınımı 350 bin otomobilin çıkardığı karbondioksite denk.”

“Bu savaşı biz başlatmadık ama biz bitirmeliyiz”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) çevrim içi katıldı. Zelensky, konuşmasına Kiev yakınlarında 16 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlarken, vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu. Rusya’ya karşı yürüttükleri mücadele için daha fazla destek talebini yineleyen Zelensky, dünya liderlerine Rusya’nın yürüttüğü savaşa karşı koymak için çabuk karar alma ve Kiev’i ağır silahlarla destekleme çağrısında bulundu. Rusya’nın 2014’te Kırım’ı işgal etmesinin ardından Şubat 2022’de tüm ülkeyi işgal etme girişimi karşısında dünyanın tereddütte kaldığını anımsatan Zelenskiy, “Dünya bugün ve hiçbir zaman tereddüt etmemelidir” dedi. Zelensky, Ukrayna’ya hava savunma sistemi desteğinin sağlanmasına da değinerek, “Bu savaşı biz başlatmadık ama biz bitirmeliyiz. Bu savaşı daha hızlı bitirmemize yardımcı olun” diye konuştu. Hala cephaneye ihtiyaç duyduklarını söyleyen Zelensky, helikopter kazasıyla ilgili “Güvenlik endişesi hissediyor musunuz?” sorusuna, “Hayır, hissetmiyorum” yanıtı verdi.