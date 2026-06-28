Uluslararası Ödemeler Bankası'ndan küresel risk uyarısı

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Ekonomik aktivite son aylarda direnç gösteriyor ancak piyasalardaki küresel riskler acil müdahale bekliyor. Yetkililer istikrarı korumak adına merkez bankalarının kararlı adımlar atması gerektiğini savunuyor.

Uluslararası Ödemeler Bankası Genel Müdürü Pablo Hernandez de Cos para ve maliye politikalarının birbirini desteklemesi gerektiğini dile getirdi. Genel müdür başarılı bir ekonomik yönetimin sağlam mali temellere dayandığının altını çizdi.

Kurum raporunda enflasyonun yeniden ivme kazandığını detaylarıyla hatırlatıyor. Sıklaşan tedarik kesintileri hanehalkı ve işletmeler arasında yüksek enflasyon beklentilerinin kalıcı hale gelmesine yol açıyor. Merkez bankaları enflasyon beklentilerinin sabitlendiğini gördüklerinde harekete geçmek için hazır bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında sağlanan ateşkes piyasalardaki aşırı senaryoları ortadan kaldırıyor.

Küresel riskler tablosunda Ortadoğu ve yapay zeka etkisi

Yöneticiler Hürmüz Boğazı üzerinden yeniden başlayan ticaretin küresel riskler açısından olumlu bir adım olduğunu ifade ediyor. Petrol piyasasının tamamen normalleşmesi ise analistlere göre belirli bir zaman gerektiriyor. Kurum aynı zamanda küresel riskler listesine yapay zeka alanındaki yatırım artışını ekliyor. Yapay zeka teknolojileri verimlilik beklentileriyle ekonomik büyümeyi destekliyor.

Tedarik darboğazları ve yoğun rekabet önceki döngülerde görülen aşırı yatırım krizlerine zemin hazırlıyor. Teknolojik yatırımların finansmanı giderek artan oranda borçlanmaya ve karmaşık fonlama yapılarına dayanıyor. Merkez bankaları ekonominin yeni teknolojiyle nasıl işleyeceğine dair temel sorulara yanıt arıyor. Kurum yüksek varlık değerlemelerinin ve yatırımcı rehavetinin tahvil piyasalarını daha kırılgan hale getirdiğini tespit etti.

Kamu borçları piyasa istikrarını ve dengesini tehdit ediyor

Rekor seviyelerdeki kamu borçları ve yüksek kaldıraçlı risk fonları yeni bir ülke-finansal istikrar bağı oluşturuyor. Söz konusu yapı küresel riskler bağlamında büyüyen ve yönetilmesi zor bir tehdit barındırıyor. Uluslararası Ödemeler Bankası Para ve Ekonomi Departmanı Başkan Vekili Frank Smets yeni dengenin devlet tahvili değerlerinde düşüşler yaratabileceğini vurguluyor. Ani değer kayıpları finansal koşulları piyasa genelinde hızla sıkılaştırıyor.

Genel Müdür de Cos kilit ekonomilerdeki borç seviyelerinin acilen düşürülmesi gerektiğini belirtiyor. Finansal küresel riskler yüksek borçlanmanın banka dışı aracılar üzerinden finanse edilmesiyle artıyor. Banka politika yapıcıları fiyat istikrarına öncelik vermeye çağırırken yöneticiler küresel riskler seviyesini düşürmek için yapısal reformların uygulanmasını talep ediyor. Yetkililer gecikmenin gerekli ayarlamaları daha maliyetli hale getireceği konusunda uyarıda bulunuyor.