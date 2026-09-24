Umreye gidecekler dikkat! Acil durum uyarısı yapıldı
Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin saldırı tehdidi nedeniyle Mekke, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentleri için acil durum uyarısı yayımladı. Halktan güvenlik talimatlarına uyması ve toplanma alanlarından uzak durması istendi. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, daha sonra yaptığı açıklamada tehlikenin sona erdiğini duyurdu.
Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik misilleme tehdidinin ardından ülkede güvenlik önlemleri gündeme geldi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, 24 Eylül 2026'da beş kentte yaşanabilecek muhtemel tehlikelere karşı halka uyarı mesajı gönderdi.
Mekke, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk için uyarı
Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, X hesabından yaptığı açıklamada Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentlerinde yaşanabilecek acil durumlara karşı vatandaşları uyardı.
Açıklamada, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla halktan Sivil Savunma ekiplerinin talimatlarına uyması istendi.
Bölge sakinlerine ayrıca toplanma alanlarından uzak durmaları ve görüntü çekmemeleri çağrısı yapıldı.
Suudi Arabistan tehlikenin sona erdiğini duyurdu
İlk uyarının ardından Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden ikinci bir açıklama geldi. Yetkililer, acil durum uyarısına konu olan tehlikenin sona erdiğini bildirdi.
Husiler Suudi Arabistan'ı misillemeyle tehdit etmişti
Suudi Arabistan'daki güvenlik uyarıları, Yemen'deki İran destekli Husilerin misilleme tehdidinin ardından geldi.
Husiler, Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarından Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmuş ve saldırılara karşılık vereceklerini açıklamıştı.
Suudi Arabistan'ın beş kentinde yayımlanan acil durum uyarısı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün tehlikenin sona erdiğini bildirmesiyle kaldırıldı.