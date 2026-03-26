Venezuela Devlet Başkanı Maduro yeniden hakim karşısına çıkacak

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından gözaltına alınan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in yargı süreci devam ediyor. New York'ta süren davada, ikilinin gün içinde yeniden hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Dava süreci New York'ta sürüyor

ABD'nin askeri müdahalesi sonrası ülkeye götürülen Maduro ve Flores hakkında açılan dava, New York'taki federal mahkemede görülüyor. İlk duruşma 5 Ocak'ta gerçekleştirilmiş, yargılamanın sonraki aşaması için yeni duruşma takvimi belirlenmişti.

CNN'in aktardığına göre, bugün yapılması beklenen duruşma davanın genel seyrine ilişkin bir değerlendirme niteliği taşıyor.

Maduro, ilk duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, "Ben masumum. Burada bahsedilen hiçbir şeyden suçlu değilim" ifadelerini kullanmıştı.