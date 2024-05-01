Yazar Paul Auster hayatını kaybetti (Paul Auster kimdir?)

'New York Üçlemesi' de dahil olmak üzere yayımlanmış toplam 34 kitabı bulunan Paul Auster, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Arkadaşı Jacki Lyden, Guardian'a yaptığı açıklamada, Auster'in salı günü akciğer kanserinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü doğruladı.

Paul Auster kimdir?

Paul Auster, 1947 yılında ABD'nin New Jersey kentinde doğdu. Columbia Üniversitesi'nde İngiliz, Fransız ve İtalyan edebiyatı üzerine eğitim alan, 1971-1974 yılları arasında Fransa'da yaşayan ve geleneksel kitap konularının dışına yüksek bir başarıyla çıkıp,yaratıcılığın sınırlarını genişletebilmiş olan Auster'in başlıca yapıtları arasında New York Üçlemesi, Yalnızlığın Keşfi, Yanılsamalar Kitabı, Kırmızı Defter, Leviathan, Kehanet Gecesi, Duman,Görünmeyen, Yükseklik Korkusu, Yazı Odasında Yolculuklar, Karanlıktaki Adam bulunuyor.

Yazar Joyce Carol Oates'un Auster hakkında 2010 yılındaş şu sözleri sarf etmişti; "Auster anlatıcıların nadiren güvenilmez olmaktan öteye geçemediği ve olay örgüsünün temelinin sürekli değiştiği son derece stilize, tuhaf bir şekilde acayip postmodernist kurgusuyla tanındı."

Auster'in öyküleri genellikle tesadüf, şans ve kader temalarıyla oynar. Kahramanlarının çoğu yazarın kendisidir ve ilk romanlarındaki karakterler sonraki romanlarında tekrar ortaya çıkmaktadır.

Eleştirmen Michael Dirda ise 2008'de kaleme aldığı bir yazısında için “Auster çağdaş edebiyatta en özgün nişlerden birini kurdu” ifadelerini kullanmıştı; “Anlatım sesi Antik Denizci'ninki kadar hipnotik. Kitaplarından birine başladığınızda ikinci sayfaya geldiğinizde dinlemeden edemezsiniz.”