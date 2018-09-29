Yemen'de 8 milyon kişi geçim kaynağını kaybetti

29 Eylül 2018

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de yaklaşık dört yıldır devam eden savaş nedeniyle 8 milyon kişinin geçim kaynağını kaybettiğini açıkladı.

Yemen'deki Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, ülkede yaklaşık dört yıldır devam eden savaş nedeniyle 8 milyon Yemenlinin geçim kaynağını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki krize acil müdahale kapsamında Dünya Bankasının da desteğiyle 264 bin kişiye 6 milyon 100 bin gün (her birine yaklaşık 23 gün) istihdam imkanı sağlandığı ifade edildi.

OCHA'nın açıklamasında, ülkede 8 milyon kişi geçim kaynağını kaybederken, 22.2 milyon Yemenlinin de insani yardıma muhtaç olduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA