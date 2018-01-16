Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze atıldı

16 Ocak 2018

Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'ın sınır kenti Cazan'a attığı balistik füzenin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber kanalı Al Ekhbariya'ya göre, Yemen'deki Husilerce Suudi Arabistan'ın Yemen ile sınır kenti Cazan iline balistik füze atıldı.

Balistik füzenin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, hedefinde olan yerleşim bölgelerinde herhangi bir kaybın yaşanmadığı ifade edildi.

Husiler daha önce de Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerine balistik füze ile saldırı düzenlemiş, bunlar havada imha edilmişti.

Kaynak: AA