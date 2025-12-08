Yılın sürpriz aşkı doğrulandı: Katy Perry, Trudeau ile ilk fotoğrafını paylaştı

Amerikalı şarkıcı Katy Perry ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ilişkisi, ünlü şarkıcının Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla doğrulandı.

41 yaşındaki Perry, 53 yaşındaki Trudeau ile birlikte gittiği Japonya seyahatine ait bir dizi fotoğraf ve videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ne Perry ne de Trudeau henüz ilişkileri hakkında kamuoyuna açıklama yapmasa da bir süredir birlikte olduklarına dair haberler çıkıyordu. Trudeau, bu yılın başlarında Perry'nin bir konserinde görüntülenmiş ve pop yıldızıyla aşk söylentileri çoğalmıştı.

Başkanlık bitti aşk başladı

2015-2025 yılları arasında Kanada başbakanı olarak görev yapan Trudeau, 18 yıl boyunca Sophie Grégoire ile evliydi. Üç çocukları bulunan çift 2023 yazında ayrıldı.

Perry de daha önce aktör Orlando Bloom ile uzun süreli bir ilişki yaşamıştı. On yıldır birlikte olan, bir kız çocukları olan çift, yaz aylarında ayrılmıştı.