Yine sınırı geçtiler: İsrail tankları Gazze'de

İsrail’in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’ye yönelik saldırıları, 23. gününde de şiddetlenerek devam ediyor.

Gece boyunca Gazze’de 450’den fazla yeri hava saldırılarıyla vuran İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren de obüs ve tank atışlarıyla Gazze’nin kuzeyini bombalıyor.

İsrail uçakları da Gazze’nin kuzeyine hava saldırılarını sürdürüyor.

Tanklar sınırı geçti

İsrail’in sınıra yakın Sderot şehrinde bulunan AA muhabiri, İsrail ordusunun tanklarını Gazze’nin kuzeyinde konuşlandırdığını bildirdi.

AA muhabiri, sınırın karşı tarafında bulunan tankların Gazze’nin kuzeyinde bulunan Beyt Hanun Mahallesi’nin hemen yanındaki tarım arazilerine yerleştirildiğini belirtti.

İsrail ordusu, daha önce kara birliklerinin Gazze çevresindeki faaliyetlerini genişleteceğini duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye havadan, karadan ve denizden saldırılarını şiddetlendirmişti.

İsrail'den resmi duyuru

Tankların sınırı geçtiğinin gözlenmesinin ardından İsrail ordusundan yazılı açıklama geldi.

Açıklamada Gazze’nin kuzeyindeki kara operasyonlarının devam ettiği ve Hamas’a ait askeri noktaların hedef alındığı belirtildi.

Hamas’a ait tanksavar füze fırlatma noktaları, gözlem noktaları ve askeri altyapının vurulduğu aktarılan açıklamada, askerlere ateş açan Hamas mensuplarının yanı sıra Gazze Şeridi'nin Zikim bölgesi yakınındaki kıyı şeridinde tespit edilen silahlı unsurların da öldürüldüğü kaydedildi.