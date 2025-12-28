YouTube algoritması alarm veriyor: Önerilerin yüzde 20'si 'AI slop'

ABD'de yapılan bir araştırma, video paylaşım platformu YouTube'un algoritmasının yeni kullanıcılara önerdiği içeriklerin önemli bir bölümünün yapay zekâ üretimi düşük kaliteli videolardan oluştuğunu ortaya koydu. Çalışmaya göre, yeni hesaplara önerilen videoların yüzde 20'sinden fazlası, 'AI slop' olarak adlandırılan bu içeriklerden oluşuyor.

The Guardian'ın aktardığına göre, ABD merkezli video düzenleme şirketi Kapwing tarafından yürütülen çalışmada, YouTube'da ülkeler bazında ilk 100'de yer alan 15 bin popüler kanalın içerikleri incelendi. Analizde, bu kanalların 278'inde yalnızca 'AI slop' olarak tanımlanan yapay zekâ üretimi düşük kaliteli içeriklerin bulunduğu belirlendi.

Yıllık gelirleri yaklaşık 117 milyon dolar

Söz konusu kanalların toplamda 63 milyar izlenmeye ve 221 milyon aboneye ulaştığı, yıllık gelirlerinin ise yaklaşık 117 milyon dolar seviyesinde olduğu hesaplandı. Çalışmada ayrıca, yeni açılan YouTube hesaplarına önerilen ilk 500 videonun 104'ünün 'AI slop' olduğu kaydedildi. Böylece önerilen videoların yaklaşık üçte birinin, yapay zekâ üretimi içerikler de dahil olmak üzere 'beyni çürüten' olarak nitelendirilen videolardan oluştuğu belirtildi.

Araştırma sonuçlarına göre, YouTube algoritmasının yeni kullanıcılara sunduğu içeriklerin yüzde 20'sinden fazlası 'AI slop' kategorisine giriyor. Uzmanlar, bu tür içeriklerin yer aldığı kanalların yüksek izlenme rakamlarına ulaşmasını, videoların 'absürtlüğü' ile açıklıyor.

Öte yandan, The Guardian'ın bu yıl yayımladığı ayrı bir analize göre, YouTube'da en hızlı büyüyen kanalların yaklaşık yüzde 10'u 'AI slop' içerikler paylaşıyor. Yapay zekâ kaynaklı içeriklerin artışına dikkat çeken Merriam-Webster sözlüğü ise, internet ortamında hızla yayılan düşük kaliteli ve sahte dijital içerikleri tanımlamak için kullanılan 'slop' kelimesini 2025'in sözcüğü olarak seçmişti.