Yunanistan'da iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı

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Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Psatha bölgesindeki yangın söndürme çalışmaları sırasında iki helikopterin havada çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, çarpışan helikopterlerdeki mürettebata yönelik arama ve kurtarma operasyonuna başlandığı kaydedildi.

Yunanistan, yangınlarla boğuşuyor

Yunanistan genelinde anakara başta olmak üzere Atina, Viotia, Girit'in Rethymno bölgesi ve Paros Adası gibi farklı noktalarda toplam 73 aktif orman yangını yaşanıyor.

Atina ve Viotia çevresinde yoğunlaşan bu yangınlar, anakaranın yanı sıra adalara da yayılmış durumda.

Uydu verilerine göre yangınlar, Melabes ve Preveli alanları da dahil olmak üzere toplamda 5 bin 700 hektardan fazla araziyi etkiledi.