Açık lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı
Açık lise (AÖL) sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖL sınav takvimi sonrasında Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sonuçları için tarihler belli olmuştu. Öğrenciler, aolweb.meb.gov.tr sorgulama ekranı üzerinden sınav sonuçlarını görüntüleyebiliyor.
Haber Merkezi
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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurusu sonrasında açıklandı.
Sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden ilan edildi.
Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabiliyor.