DGS SONUÇLARI SORGULAMA 2024: DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları bekleniyor. DGS sonuçları 2024 için sona yaklaşıldı, gözler ÖSYM'den gelecek son dakika duyurusuna çevrildi. 30 Haziran'da yapılan DGS'nin sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından ilan edilecek. Belirlenen takvim çerçevesinde DGS sonuçları bugün ilan edilecek. Peki, DGS sonuçları 2024 saat kaçta açıklanacak? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. "DGS sonuçları 2024 bugün açıklanır mı?", "DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorularının yanıtları araştırılıyor. DGS sınav sonucunun açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak.
DGS sonuçları 2024 açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS sonuçları belirlenen takvime göre, bugün (14 Ağustos) duyurulacak. Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.
DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
DGS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercihlerin başlayacağı tarihler de belli olacak.
Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.
Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.