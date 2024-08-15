ALES/2 sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM, internet sitesinden ALES/2 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 28 Temmuz'da uygulanan ALES'in sonuçları belirlenen tarihten 1 gün önce ilan edildi. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.
2024 ALES/2 sınav sonuçları duyurusu için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Üniversite mezunu on binlerce kişinin katılım sağladığı ALES/2 sınavının sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
"28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."