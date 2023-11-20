Ara tatil sonrası ilk ders zili bugün çaldı
Ara tatil sona erdi, öğrenciler 9 günlük tatilin ardından bugün dersbaşı yaptı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönemi ise 19 Ocak'ta sona erecek.
İlkokul, ortaokul ve liselerdeki 9 günlük ara tatilin ardından ilk ders zili bugün çaldı. Milyonlarca öğrenci tekrar eğitime başladı
Kasım ayı ara tatilinde öğretmenlerin seminerleri son kez çevrim içi yapıldı. Öğretmenler, mesleki eğitim sunumlarına katıldı.
Birinci dönem 19 Ocak'ta sona erecek
19 milyondan fazla öğrenci için birinci dönem 19 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler, ikinci döneme 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan'da çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldıkları yerden devam edecek.