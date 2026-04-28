Asya’nın en iyileri açıklandı: Türkiye zirve yarışında

Asya’nın en iyi 100 üniversitesi sıralamasına 4 Türk üniversitesi girdi
THE’nin 2026 Asya üniversiteleri sıralamasında Türkiye dikkat çeken bir başarıya imza attı. 4 üniversite ilk 100’e girerken, toplam 109 üniversite listeye dahil oldu ve Türkiye ülke bazında üçüncü sıraya yükseldi.
Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), 2026 yılı Asya’nın en iyi üniversiteleri listesini açıkladı.
36 ülke ve bölgeden 929 üniversitenin değerlendirildiği sıralama; “araştırma kalitesi”, “öğretim ortamı”, “bilgi aktarımı” ve “uluslararası görünüm” başlıkları altında, toplam 18 farklı kriter üzerinden oluşturuldu. Açıklanan sonuçlarda Türkiye’den üniversitelerin performansı öne çıktı.
Türkiye ilk 3’te yer aldı
Türkiye’den 4 üniversite ilk 100’e girerken, ilk 200’de 7, ilk 300’de ise 14 üniversite yer aldı. İlk 500’e giren üniversite sayısı 29 olurken, toplamda 109 üniversiteyle listeye giren Türkiye, ülke bazında üçüncü sıraya yükseldi.
İlk 100’de 4 Türk üniversitesi
İlk 100’de yer alan Türk üniversiteleri arasında Koç Üniversitesi 73’üncü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 78’inci, Sabancı Üniversitesi 82’nci ve İstanbul Teknik Üniversitesi 97’nci sırada yer aldı.
İlk 200 listesine girenler
İlk 200 listesinde ise Boğaziçi Üniversitesi 102’nci, Bilkent Üniversitesi 137’nci ve Yıldız Teknik Üniversitesi 171’inci sıradan kendine yer buldu.
201-250 bandındaki üniversiteler
201-250 bandında ise Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi sıralamada yer aldı.