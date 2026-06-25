Darüşşafaka, Dünyanın En İyi Okulu Ödülleri’nde finalde!

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından Darüşşafaka Eğitim Kurumları, eğitimde örnek uygulamaları dünya çapında görünür kılmayı amaçlayan uluslararası T4 Education platformunun düzenlediği Dünyanın En İyi Okulu Ödülleri’nde (World’s Best School Prizes 2026) tarihî bir başarıya imza attı.

163 yıldır “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla çocukların hayatını değiştiren Darüşşafaka, “Zorlukların Üstesinden Gelme” (Overcoming Adversity) kategorisinde, dünyanın dört bir yanından başvuran okullar arasından sıyrılarak ilk 10 finalist okul arasında yer aldı.

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları iyi bir eğitim için yetersiz, başarılı öğrencileri tam burslu, yatılı, nitelikli eğitimle geleceğe hazırlayan Darüşşafaka’nın bu uluslararası başarısı, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” alanında yürüttüğü çalışmaların küresel ölçekte de takdir gördüğünü ortaya koydu.

2022 yılında İngiltere merkezli T4 Education tarafından kurulan ve sınıflarda ya da ötesinde hayatları dönüştüren en iyi okul uygulamalarını paylaşmayı amaçlayan bu organizasyon, günümüzde dünyanın en prestijli eğitim ödülleri arasında yer alıyor. Okulların yalnızca akademik başarılarının değil, aynı zamanda topluma sundukları sosyal etkilerin ve kapsayıcılık vizyonlarının da değerlendirildiği ödüllerde Darüşşafaka, eğitimle yaratılan toplumsal dönüşümün öncüsü olarak Türkiye’yi temsil ediyor.

“Zorlukların üstesinden gelme kategorisi, asırlık varlık sebebimizle örtüşüyor”

Darüşşafaka’nın dünya genelindeki binlerce okul arasından sıyrılarak Türkiye’yi temsil etmesinin gururunu yaşadıklarını ifade eden Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, "Darüşşafaka olarak, kurulduğumuz günden bu yana her bir öğrencimizin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak ve onlara küresel standartlarda bir eğitim sunmak için çalışıyoruz. Öte yandan Darüşşafaka, sadece sınıflardan ve dersliklerden oluşan bir okul değil; 163 yıldır her bir çocuğumuzun hayatına sevgiyle, şefkatle dokunduğumuz, onlara güvenli bir gelecek sunduğumuz büyük bir yuva. Finale kaldığımız 'Zorlukların Üstesinden Gelme' kategorisi, bizim asırlık varlık sebebimizle, yani her türlü imkânsızlığın karşısına eğitimi koyan o köklü kuruluş felsefemizle doğrudan örtüşüyor. Çocuklarımızın hayatındaki engelleri sevgi ve inançla aşarken, uluslararası alanda da dünyanın en iyi 10 okulu arasında gösterilmek ve Türkiye'yi finalde temsil eden okul olmak bizler için tarifsiz bir gurur. Bu başarı, her çocuğun doğru imkânlarla dünyayı değiştirebileceğine olan inancımızı da tazeliyor."

Dünyanın en iyi okulları, halk oylamasıyla seçilecek

Darüşşafaka, ilk 10 finalist arasına girerek elde ettiği bu büyük başarının ardından, kategorisinde birincilik için yarışmaya devam edecek. Dünyanın dört bir yanından okulların en ilham verici hikâyelerinin yarıştığı organizasyonda, kazanan okullar halk oylaması ve uzman jürinin değerlendirmesi sonucunda belirlenecek. Darüşşafaka, bu tarihî süreçte tüm Türkiye’yi oylarıyla desteğe davet ediyor. Temsilcimize destek olmak ve oyunuzu doğrudan kullanmak için https://applications.worldsbestschool.org/public-vote-26/entry/4355 üzerinden bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.