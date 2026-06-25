MEB düğmeye bastı: Okul kantinlerinde yeni dönem

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İklim değişikliği ve küresel kuraklık risklerine karşı okullarda sağlıklı yaşam koşullarını güçlendirmeyi hedefleyen MEB, "2026-2030 İklim Değişikliği Eylem Planı" kapsamında kantin ve yemekhanelerde "soğuk zincir dijital takip sistemini" devreye alacak.

Bu planla birlikte öğrenci, öğretmen ve eğitimcilerin genel iyilik hali korunurken, eğitim ortamının iklim değişikliğine dayanıklılığının artırılması hedefleniyor.

Kantin ve yemekhanelerde yeni dönem

"Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" ile güvenilir gıdaya erişim ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları yaygınlaştırılırken, kantin ve yemekhanelerde, artan sıcaklıkların yol açabileceği gıda güvenliği risklerine karşı dijital soğuk zincir takip sistemi devreye alınacak.

Okul menülerinde karbon ayak izi düşük, bölgesel ve mevsimsel ürünlerin önceliklendirildiği "Sürdürülebilir Menü Yönetim Sistemi" tasarlanacak. Ayrıca tuzsuz diyet menü seçenekleri kantin ve yemekhanelere eklenecek, böbrek rahatsızlığı ve alerjik hastalığı bulunan öğrenciler önceliklendirilecek.

Kişisel mataralar yaygınlaştırılacak

Öğrencilerin temiz içme suyuna ambalajsız ve sağlıklı erişimini sağlamak amacıyla, okullarda yüksek filtrasyonlu su pınarları yaygınlaştırılacak. Bununla birlikte, çelik veya cam materyalden üretilmiş kişisel su termoslarının kullanımının yaygınlaştırılarak, sağlıklı suyun temini ve erişimi kolaylaştırılacak, okullarda su tasarrufu bilinci sağlanacak.

Okullarda kapalı alanlarda doğal havalandırma ile temiz hava sirkülasyonu sağlanacak ve iç ortam hava kalitesi artırılacak. 10 bin metrekare üzerindeki kurumlarda hava kalitesi ölçüm ve uyarı sistemleri kurulacak. Sınıflarda aşırı sıcak ve soğuğa karşı ısı konforunu iyileştirmeye yönelik gölgeleme ve bina düzenlemeleri yapılacak. Öğrenci, öğretmen ve velilere iklime uyum, erken uyarı ve gıda hijyeni konularında eğitimler verilecek. Ayrıca mevsimsel ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedeflenecek.

"Sıfır Atık Uygulama Yönergesi" hazırlanacak

Diğer yandan, Bakanlık "yeşil okul" uygulamaları kapsamında çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi amacıyla okullarda sıfır atık yönetimi, su verimliliği, biyoçeşitliliğin korunması ve çevre farkındalığına yönelik çeşitli uygulamaları da hayata geçirecek.

Bu kapsamda okullarda yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı ve kompost sistemleri uygulanacak; okul bahçelerinde agroekolojik yöntemler devreye alınacak. Su tasarrufu sağlayan teknolojilerin eğitim kurumlarında geliştirilmesi ve kullanımı desteklenecek. Başarılı uygulamaların paylaşılması için Bakanlığın dijital platformlarında “Yeşil Okul İyi Örnekler Portalı” oluşturulacak.