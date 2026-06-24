Türkiye Paraguay maçı iptal mi oldu, tekrarlanacak mı?

20 Haziran'da oynanan Türkiye-Paraguay maçının 45. dakikasında Matias Galarza, hakem Ivan Barton'un yere düşen saatini alarak bileğine taktı. Bazı yorumcular, sarı kartı olan Galarza'nın bu hareketini 'hakemin itibarını sarsacak ve oyunu sağlıklı şekilde yönetmesini engelleyecek hal ve davranışlar maçın tekrarını gerektirir' maddesiyle bağdaştırdı.

Peş peşe gelen yorumlar sonrası "Türkiye Paraguay maçı iptal edilecek mi" sorusu tırmandı.

FIFA'dan "İkinci saat" detayı

İddiaya göre İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA'ya başvuruda bulundu fakat geri bildirim "Talimatlar açık, görüşleriniz ve tespitlerinizde haklılık payı var ama hakemin görevini yapamadığı ve zafiyet oluştuğu tezini kanıtlamıyor. Hakemin ikinci bir saati olduğu için bu davranış zafiyete yer bırakmıyor. İkinci saat bu durumu ortadan kaldırıyor" şeklinde oldu.