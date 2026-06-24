Düzce'de korkutan deprem! Deprem mi oldu? Son depremler 24 Haziran 2026

Düzce'de korkutan deprem!
Düzce ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem Düzce'nin Gümüşova ilçesinde saat 08:46'da 3,1 büyüklüğünde meydana geldi.
Düzce meydana gelen depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre en büyük deprem, saat 08:46'da Gümüşova ilçesinde meydana geldi.
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 3,1 olarak ölçülürken, yerin 11.32 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
24 Haziran 2026 son depremler listesi
08:46 - Gümüşova (Düzce) - 3.1
08:06 - Pütürge (Malatya) - 0.8
07:53 - Kovancılar (Elazığ) - 1.7
07:24 - Yedisu (Bingöl) - 1.8
07:13 - Nurdağı (Gaziantep) - 2.1
07:05 - Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [47.69 km] Karaburun (İzmir) - 1.5
06:34 - Soma (Manisa) - 1.0
06:20 - Kırkağaç (Manisa) - 1.0
06:10 - Doğanhisar (Konya) - 1.0
05:27 - Simav (Kütahya) - 1.6
05:14 - Yeşilova (Burdur) - 2.4
05:00 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7
04:57 - Beypazarı (Ankara) - 1.9
04:32 - Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.84 km] Kuşadası (Aydın) - 1.3
04:19 - Buldan (Denizli) - 1.0
04:10 - Soma (Manisa) - 1.7
04:09 - Pınarbaşı (Kayseri) - 0.9
04:01 - Çelikhan (Adıyaman) - 1.8
03:08 - Pınarbaşı (Kayseri) - 1.3
03:07 - Marmara Denizi - [12.12 km] Bakırköy (İstanbul) - 2.0