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Düzce'de korkutan deprem!

Düzce ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem Düzce'nin Gümüşova ilçesinde saat 08:46'da 3,1 büyüklüğünde meydana geldi.

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Düzce'de korkutan deprem! Deprem mi oldu? Son depremler 24 Haziran 2026

Düzce meydana gelen depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre en büyük deprem, saat 08:46'da Gümüşova ilçesinde meydana geldi.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 3,1 olarak ölçülürken, yerin 11.32 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Düzce'de korkutan deprem! - Resim : 1

24 Haziran 2026 son depremler listesi

08:46 - Gümüşova (Düzce) - 3.1
08:06 - Pütürge (Malatya) - 0.8
07:53 - Kovancılar (Elazığ) - 1.7
07:24 - Yedisu (Bingöl) - 1.8
07:13 - Nurdağı (Gaziantep) - 2.1
07:05 - Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [47.69 km] Karaburun (İzmir) - 1.5
06:34 - Soma (Manisa) - 1.0
06:20 - Kırkağaç (Manisa) - 1.0
06:10 - Doğanhisar (Konya) - 1.0
05:27 - Simav (Kütahya) - 1.6
05:14 - Yeşilova (Burdur) - 2.4
05:00 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7
04:57 - Beypazarı (Ankara) - 1.9
04:32 - Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.84 km] Kuşadası (Aydın) - 1.3
04:19 - Buldan (Denizli) - 1.0
04:10 - Soma (Manisa) - 1.7
04:09 - Pınarbaşı (Kayseri) - 0.9
04:01 - Çelikhan (Adıyaman) - 1.8
03:08 - Pınarbaşı (Kayseri) - 1.3
03:07 - Marmara Denizi - [12.12 km] Bakırköy (İstanbul) - 2.0

Kaynak: HABER MERKEZİ
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