Düzce'de korkutan deprem! Deprem mi oldu? Son depremler 24 Haziran 2026

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Düzce meydana gelen depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre en büyük deprem, saat 08:46'da Gümüşova ilçesinde meydana geldi.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 3,1 olarak ölçülürken, yerin 11.32 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

24 Haziran 2026 son depremler listesi

08:46 - Gümüşova (Düzce) - 3.1

08:06 - Pütürge (Malatya) - 0.8

07:53 - Kovancılar (Elazığ) - 1.7

07:24 - Yedisu (Bingöl) - 1.8

07:13 - Nurdağı (Gaziantep) - 2.1

07:05 - Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [47.69 km] Karaburun (İzmir) - 1.5

06:34 - Soma (Manisa) - 1.0

06:20 - Kırkağaç (Manisa) - 1.0

06:10 - Doğanhisar (Konya) - 1.0

05:27 - Simav (Kütahya) - 1.6

05:14 - Yeşilova (Burdur) - 2.4

05:00 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7

04:57 - Beypazarı (Ankara) - 1.9

04:32 - Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.84 km] Kuşadası (Aydın) - 1.3

04:19 - Buldan (Denizli) - 1.0

04:10 - Soma (Manisa) - 1.7

04:09 - Pınarbaşı (Kayseri) - 0.9

04:01 - Çelikhan (Adıyaman) - 1.8

03:08 - Pınarbaşı (Kayseri) - 1.3

03:07 - Marmara Denizi - [12.12 km] Bakırköy (İstanbul) - 2.0