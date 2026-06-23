LPG sektörüne operasyon: 10 şirkete kayyum atandı

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Sahte fatura ve hayali ihracat iddiası

Soruşturma kapsamında, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350 ila 400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği belirlendi. Yetkililer, bu faaliyetlerden doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle ortadan kaldırılmaya çalışıldığını tespit etti.

10 şirkete kayyum atandı

Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında toplam 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı. Ayrıca 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

"Kamu kaynaklarını hedef alan yapılara müsamaha gösterilmeyecek"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan organize yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Gürlek, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürüleceğini, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına neden olan yapılara yönelik hukuki süreçlerin tavizsiz şekilde işletileceğini ifade etti.