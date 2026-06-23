Türkiye'de yakalanan 3,7 milyar dolarlık Medicare dolandırıcılığı şüphelisi ABD'ye gönderildi

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Medicare sistemine yönelik 3,7 milyar dolarlık dolandırıcılık planının kilit isimlerinden biri olmakla suçlanan İbrahim Khaldoon Hilmi'nin Türkiye'de yakalanmasının ardından ABD'ye getirildiğini açıkladı.

FBI'ın açıklamasına göre Hilmi, Mayıs 2025'te ABD'den ayrılarak firar etti. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'de gözaltına alınan şüpheli, Türk makamlarının koordinasyonuyla FBI ekiplerine teslim edildi. Hilmi, cuma günü gerçekleştirilen uluslararası nakil operasyonuyla ABD'ye götürüldü.

FBI Direktörü Kash Patel, operasyonun ardından yaptığı açıklamada Hilmi'nin ABD tarihindeki en büyük Medicare dolandırıcılık vakalarından biriyle bağlantılı olduğunu belirtti. Patel, şüphelinin yaklaşık 3,7 milyar dolarlık dolandırıcılık planını organize etmekle suçlandığını ifade etti.

ABD ve Türkiye'nin iş birliği ile gerçekleşti

Operasyonun FBI'ın Miami Ofisi, ABD Adalet Bakanlığı ve Türk yetkililerin iş birliğiyle gerçekleştirildiği kaydedildi. Patel ayrıca, sürece verdiği destek nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'a teşekkür etti.

Öte yandan FBI, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 1,3 milyar dolarlık ayrı bir Medicare dolandırıcılığı soruşturmasında aranan Herbert Kimble'ın da ABD'ye getirildiğini duyurmuştu. Böylece iki dosyada toplam yaklaşık 5 milyar dolarlık kamu zararına neden olduğu öne sürülen dolandırıcılık iddiaları gündeme geldi.

ABD'li yetkililer, büyük çaplı mali suçlarla suçlanan kişilerin yurt dışına kaçmış olsalar bile takip edilmeye devam edeceğini vurguladı.