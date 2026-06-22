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Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Karadeniz'de saat 14:07'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Haziran 2026 SON DEPREMLER

Karadeniz meydana gelen depremlerle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre en büyük deprem, saat 14:07'de meydana geldi.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 4 olarak ölçülürken, yerin 9.56 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! - Resim : 1

22 Haziran 2026 son depremler listesi

14:08 - Çardak (Denizli) - 1.8
14:07 - Karadeniz - 4.0
13:41 - Salihli (Manisa) - 1.0
13:18 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.7
12:50 - Akhisar (Manisa) - 1.5
12:44 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 2.2
11:10 - Sivrice (Elazığ) - 1.3
11:07 - Pütürge (Malatya) - 1.8
11:07 - Sivrice (Elazığ) - 0.8
11:02 - Sivrice (Elazığ) - 1.5
11:01 - Sivrice (Elazığ) - 1.4
10:50 - Pütürge (Malatya) - 1.1
10:37 - Pervari (Siirt) - 1.7
10:30 - Akçadağ (Malatya) - 1.4
10:19 - Gerger (Adıyaman) - 1.2
09:51 - Dumlupınar (Kütahya) - 1.3
09:38 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
09:22 - Yakutiye (Erzurum) - 1.4
09:19 - Baykan (Siirt) - 2.0
08:48 - Karadeniz - 3.9

Kaynak: HABER MERKEZİ
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