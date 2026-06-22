Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Haziran 2026 SON DEPREMLER

Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Karadeniz'de saat 14:07'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Karadeniz meydana gelen depremlerle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre en büyük deprem, saat 14:07'de meydana geldi.
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 4 olarak ölçülürken, yerin 9.56 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
22 Haziran 2026 son depremler listesi
14:08 - Çardak (Denizli) - 1.8
14:07 - Karadeniz - 4.0
13:41 - Salihli (Manisa) - 1.0
13:18 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.7
12:50 - Akhisar (Manisa) - 1.5
12:44 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 2.2
11:10 - Sivrice (Elazığ) - 1.3
11:07 - Pütürge (Malatya) - 1.8
11:07 - Sivrice (Elazığ) - 0.8
11:02 - Sivrice (Elazığ) - 1.5
11:01 - Sivrice (Elazığ) - 1.4
10:50 - Pütürge (Malatya) - 1.1
10:37 - Pervari (Siirt) - 1.7
10:30 - Akçadağ (Malatya) - 1.4
10:19 - Gerger (Adıyaman) - 1.2
09:51 - Dumlupınar (Kütahya) - 1.3
09:38 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
09:22 - Yakutiye (Erzurum) - 1.4
09:19 - Baykan (Siirt) - 2.0
08:48 - Karadeniz - 3.9