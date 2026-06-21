Son dakika... YKS soruları açıklandı! ÖSYM üzerinden 2026 TYT - AYT - YDT soru ve cevapları yayımlandı

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YKS'nin TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı. Bir maratonun daha sonuna gelinirken bugün yoğun şekilde "2026 YKS soruları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu geliyordu. ÖSYM son dakia açıklaması yaparak müjdeli haberi verdi. Bu gelişme sonrası ÖSYM'nin resmi sitesi yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı.

2026 YKS soru ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM müjdeli haberi şu şekilde verdi:

20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

2026-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları için tıklayınız

YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM'nin kılavuzda ve takvimde yer verdiği bilgiye göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek.

Üniversite tercihlerinin tarihi ise henüz paylaşılmadı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy 2026 YKS maratonnun ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın(YKS) tüm oturumları tamamlandı. Sınava giren tüm adaylarımızı tebrik ediyor, sınavın hayırlı olmasını diliyorum. Sınavın sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayan tüm görevlilerimize teşekkür ediyorum.