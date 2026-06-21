Sosyal medyadan gelen 2026 YKS AYT yorumları... Bu sene YKS zor muydu, kolay mıydı?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2026 YKS AYT oturumuna katılan adaylar sınav biter bitmez testin zor olup olmadığını sorgulamaya başladı. On binlerce kişi arama motorlarında ve sosyal medyada "2026 YKS AYT yorumları"nı aratmaya başladı. İşte "Bu sene YKS zor muydu, kolay mıydı" sorusunun yanıtı...

Sosyal medyadan gelen 2026 YKS AYT yorumları...

* AYT’den az önce çıktım. Edebiyat ve coğrafya acayip kolaydı. Hayatımda gördüğüm en kolay sınavlardan biriydi, denemelerden bile daha basitti. Süre bile fazlasıyla yetti, çok yığılma olacak gibi.

* Maalesef tarihin en kolay YKS sınavını geride bıraktık. Yığılma çok olur bu sene.

* AYT acayip kolaydı, tarihin en kolay sınavı falandı. 107 soru çözdüm, 91 net garanti.

* Tarihin en kolay AYT'siydi. Yığılma olur herhalde. 1 yanlış bile çok fazla sıralama düşürür diye düşünüyorum. Herkese geçmiş olsun.

* Hayatımda girdiğim en kolay YKS sınavıydı, hem TYT hem AYT çok basitti. Zor diyen çalışmamıştır.

* YKS AYT soruları güzeldi.

* AYT tarih ve kimyanın tüm sınava kurduğu üstünlük...

* Bir kere kitap açmadım, sınav bana mı kolay geldi?

* Dün TYT'ye süre, bugün AYT'ye kafam yetmedi...

* 2026 yılı, tarihin belki de en kolay YKS yılıydı. Dün TYT de çok basitti. Matematikte sadece 2 geometri sorusu zordu, fende de bir tane fizik sorusu zordu.

* Edebiyat ne manaydı?

* Dün TYT, bugün AYT son zamanların en kolay sınavıydı. İnanılmaz bir yığılma olacak. Bizim gibi yıllardır çalışan kişiler için emekler çöp oldu. Bu sınavı yapamayan kendinde sorun arasın.

* AYT'de fiziği bitirip bir sonraki sayfayı çevirince...

* AYT acayip kolaydı.

* Tarihin en kolay sınavıydı, 2023 daha zordu.

* AYT 21 kalk büyüğün geldi, AYT 26.

* AYT edebiyat tahminlerim hiç tutmayacak gibi.

* Harbiden Tevfik Fikret'i sormuşlar.

2026 YKS TYT yorumları şöyleydi:

* 2021'den beri ilk 1000'e giren biri olarak son 5 yılın en kolay TYT'sine girdim diyebilirim. Matematik sanki en kolay denemelerdeki gibiydi. Anadili Türkçe olan herkesin fullemesi gereken bir sınavdı. Fen ve Sosyal'e 9. sınıf çocuğunu soksanız soruları fullerdi.

* TYT kolaydı. Şimdi alerji testine gireceğim. İnşallah zor sormazlar.

* Hayatımda girdiğim en kolay TYT'ydi. LGS'den daha kolay matematiği vardı.

* Hayatımda girdiğim en ama en kolay sınavdı. Yarım saat kala bitirmiş ve iki kere kontrol etmiştim. Özellikle matematik, sene boyu girdiğim denemeler arasında en kolay olanıydı.

* Sınav kolaydı. Okuduğunu anlıyorsan Türkçe ve matematikte yapılmayacak soru yoktu. Çevrenizde "zordu, uzundu" diyen varsa dinlemeyin.

* YKS tarihinin en kolay TYT sınavı buydu.

* Derdimiz yokmuş gibi devesi çalınan adama üzüldüm sınavda.

* AYT matematik te ilk 10 soru kötü geçerse...

* Bana söylenene göre sorular anlaşılır ve açıklayıcı yazılmış. Eski ÖSYM Türkçesi yokmuş. 'Matematik de zaman alıcı soru bir tane varsa var' dediler. Fen için de ÖSYM feni demişler; kolay ile orta arasıymış. İnşallah herkes için iyi geçmiştir.

* Kolaydı.

* Gençler sınav nasıldı? 'Kolaydı' yazan çok öğrenci görüyorum.

* Mat ilk sorularda yaşadığımz heyecan...

* Oğlum şimdi YKS TYT bölümünden çıktı. Tüm sene çözdüğü yüzlerce kitap hepsi boşa gitmiş. Ağlamaktan bir hâl oldu. AYT için umudumuz yok da hayırlısı.

* Temel yeterlilik testine girdik temelimiz sağlammış yıkılmadık elhamdülillah. Yıkılanlara geçmiş olsun.

* Tarihin en kolay YKS'si olabilir.

* TYT çok basitti ama sürem yetmediği için yapamadım...

* Türkçeyi çözerken kendimi başka bir ırk sandım anlık olarak.

* Yav bu nasıl Türkçeydi öyle...