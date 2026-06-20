ÖSYM tarafından YKS soruları erişime açıldı mı? 2026 TYT soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?

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Bugün yaklaşık 2 buçuk milyon üniversite adayı TYT oturumunda ter döktü. İlk oturum saat 13.00'te sona erdi. Bu dakikadan sonra 2026 YKS sorularının yayımlanıp yayımlanmadığı sorgulanmaya başladı. Milyonlarca kişi ÖSYM'den "20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları erişime açılmıştır" duyurusunu bekliyor. Peki konuyla ilgili son durum nedir?

2026 TYT soru ve cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?

ÖSYM'den 2026 YKS TYT soru ve cevap anahtarının yayımlanma tarihi ve saati ile ilgili bir bilgi geçilmedi. 2025 YKS'de soru ve cevap anahtarı pazar günü saat 18.45'te açıklanmıştı. Bu yıl da gözler 21 Haziran Pazar saat 18.00-19.00 aralığında olacak.

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ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS 2026 sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Saat konusunda ise herhangi bir duyuru yapılmadı. Üniversite tercih tarihleri ise henüz takvimde yer almıyor.