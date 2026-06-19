Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı

Metro, makas arızası nedeniyle Bostancı mevkisinde raydan çıktı. Trenden kendi imkanlarıyla çıkan yolcular, bir süre tünelde yürüdü.

Metrodan çıkarak Bostancı Köprüsü mevkisindeki otobüs duraklarına yönelen yolcular yoğunluk oluşturdu.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi.Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

"Elektrikler gitti ve kapılar ilk etapta açılmadı"

Metroda bulunan Dilek Kaygalak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin panik halinde olduğunu ve metroda elektriklerin kesildiğini belirtti.

Kendisinin astım hastası olduğunu ve o esnada nefes almakta zorlandığını anlatan Kaygalak, "Yanımda çocuklar vardı, onlar ve anneleri de panik olmaya başladı. Bize hiçbir şekilde anons yapılmadı. İnsanlar kendi imkanlarıyla kapıları açtı, biz kendi kendimizi tahliye ettik. Önce ileriye doğru gittik, sonrasında geriye gitmemiz gerektiği söylendi. Biz tekrar o yolu ayaklarımız su ve çamur içinde geri döndük." ifadelerini kullandı.

Ayten Yücel de, Küçükyalı-Bostancı durakları arasında metronun önce geri geri geldiğini belirterek, "Sonra duvara çarptı, bayağı sarsıntı yaşadık. Elektrikler gitti ve kapılar ilk etapta açılmadı. Herhangi bir anons da geçmediği için insanlar daha çok panik oldu. Yangın mı, ne var bilmediğimiz ve anlamadığımız için panik olduk." dedi.

Raylardaki elektrik tehlikesinden de endişe duyduklarını dile getiren Yücel, "Metronun önüne doğru yürüyerek kendimizi tahliye etmiş olduk. Bayılanlar oldu, bastonlu teyzeler vardı. Biz 10-15 dakikalık yol yürüdük, yaklaşık yarım saat sonra gelen ekipler ters yöne yürümemiz gerektiğini söyledi. Orada zaman kaybettik. Neyse ki bir şey olmadı ama bu tür olası eksiklerde tedbirlerin hızlı alınabilmesi ve insanların o heyecanı teskin edebilmesi için anons sistemi olması gerekiyor." diye konuştu.

Orhan Çoban ise Bostancı'dan Küçükyalı'ya giderken bir anda sinyal kesildiğini, panik içinde tünelden çıktıklarını kaydetti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "M4 Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nda meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık Ekibi ve UMKE personeli yönlendirilmiştir. Ekiplerimiz olay yerinde gerekli sağlık tedbirlerini almış olup, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Kadıköy ve Küçükyalı durakları arasında seferler yapılamıyor. Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında ise seferler gerçekleştiriliyor.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.