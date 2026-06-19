Cumhurbaşkanı Erdoğan metro açılışında duyurdu: 31 Temmuz'a kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılış töreninde konuştu. Erdoğan, yeni metro hattının 31 Temmuz tarihine kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

"120 kilometre hıza kadar ulaşacak"

Raylı sistem yatırımlarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, açılışı yapılan hatta yolculuk sırasında saatte 120 kilometre hıza ulaştıklarını ifade etti. İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, "16 milyon nüfusu ve her yıl ağırladığı yaklaşık 20 milyon ziyaretçisiyle dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'u demir ağlarla örüyoruz" dedi.

"İstanbul'a olan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz"

İstanbul'un sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Bu şehri önemsemek, sorunlarıyla ve dertleriyle ilgilenmeyi gerektirir. Biz de bunu yapmanın gayreti içerisindeyiz. İstanbul'a olan şükran borcumuzu hakkıyla ödemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Açılışını yaptığımız Halkalı - Arnavutköy metrosunun tüm İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. Ulaştırma Bakanlığımıza, sinyalizasyonu geliştiren ASELSAN'a, TÜBİTAK'a, işçisinden mühendisine teşekkür ediyorum.

Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı 31 Temmuz'a kadar vatandaşımıza ücretsiz olacak. İstanbul halkını hakettiği hizmet standardına ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz.

"İstanbul'u demir ağlarla örüyoruz"

Ne demişti Fatih Sultan Mehmet, hüner bir şehir inşa etmektir. Biz de meftun ve maşuku olduğumuz İstanbul'umuzu hakkettiği hizmet standardı ile buluşturmak için gece gündüz koşturuyoruz. Raylı sistemler konusunda büyük çaba içerisindeyiz. Buraya gelirken 120 km hıza kadar ulaştık. 16 milyon nüfusu, yıllık 20 milyon ziyaretçisi ile dünyanın en büyük metropollerinden birini demir ağlarla ölüyoruz. 16 istasyondan oluşan 69 km uzunluğundaki metro projesini iki ayrı koldan hayata geçirdik.

"Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattı"

Daha önce hizmete açtığımız 47 km'lik kesimde İstanbul Havalimanı'na yapacağımız hızlı tren hattı, Yeniosman-Yeni kapı metrosu, Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu ve metrobüs ile entegre sağladık. Milyonlarla İstanbullunun ulaşımını ciddi ölçüde kolaylaştırdık. Toplam 69 km uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz. Hattın hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en uzun metrolardan biri tamamlandı. İstanbul için raylı sistem çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

"İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz"

Milletin kaynakları hizmete esere, yatırıma harcandıkça, İstanbulllu'nun yüzü gülmeye başlayacak. İstanbul ihmale gelmez, vizyonsuzluğu kaldırmaz.

Bu şehri önemsemek, sorunlarıyla, dertleriyle ilgilenmeyi gerektirir. Biz de işte bunu yapmanın peşindeyiz. İstanbul'a olan şükran borcumuzu hakkıyla ödemenin gayretindeyiz. Kim ne derse desin, İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Dünyanın gözbebeği olan İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya inşallah devam edeceğiz. İstanbul'umuza olan tutkumuzun, İstanbullu kardeşlerimize olan hizmet aşkımızın nişanesi olan metro hattımız hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

Muhalefete sert eleştiriler

Burada bir gerçeğin altını tekrar önemle çizmek istiyorum. Dünün kavramlarıyla, dünün ideolojileriyle, özellikle de dünün muhalefet tarzıyla bugünün meseleleri anlaşılamaz. Türkiye değişirken, dünya değişirken, dünya sistemlerinde köklü değişimler yaşanırken maalesef bizim muhalefet bunu bir türlü idrak edemiyor. 2026 senesinin Türkiye'sinde hala eski kalıplarla, eski alışkanlıklarla siyasetçilik yapmaya devam ediyorlar. Başlarını öyle bir kuma gömmüşler ki, bırakın dünyayı, ülkemizde ne olup bittiğinden haberleri bile yok.

"Dış politikada bize ders veremezler"

Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz muhalefet aktörleri yıllarca bizi acımasızca eleştirdiler. Lafa her başladıklarında bizim Libya'da, Suriye'de, Somali'de ne işimiz var diyerek bizi suçladılar. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, kahraman ecdadımızın emaneti olan gönül ve kültür coğrafyamıza sırtlarını döndüler.

Ortadoğu bataklığı dışında sınırlarımızın ötesinde yaşayan on milyonlarca kardeşimiz için tek bir cümle dahi kuramadılar. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere Türkiye merkezli bakmayı bir türlü başaramadılar. Son seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkan zat çareyi Amerika'dan uzman ithal etmekte ararken, onun yerine gelen 5 dakikacık bir görüşme için yabancılar karşısında 40 takla atıyor, adeta yalvarıyor. Daha düne kadar yurt dışına Türkiye'yi şikayet turları düzenliyorlardı. Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar, şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin.