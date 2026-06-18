İstanbul'un en uzun metro hattı tamamlandı! Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın son halkası olan Halkalı-Arnavutköy kesiminin tamamlandığını açıkladı. Yeni etabın hizmete alınmasıyla birlikte Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hatlarından biri tamamen devreye girmiş olacak.

Türkiye'nin en uzun tam yeraltı metro hattı

Bakan Uraloğlu, 69 kilometre uzunluğundaki hattın tamamının yer altında inşa edildiğini belirterek, "Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından birini tamamlamış olduk" dedi.

16 istasyondan oluşan metro hattı, İstanbul Havalimanı ile Avrupa Yakası'nın önemli merkezlerini kesintisiz şekilde birbirine bağlayacak.

Hattın tamamlanmasıyla birlikte İstanbul'da birçok noktaya ulaşım süreleri önemli ölçüde azalacak. Yeni metro hattıyla ulaşım süreleri şöyle olacak:

- Halkalı-İstanbul Havalimanı: 30 dakika

- Halkalı-Göktürk: 43 dakika

- Halkalı-Kağıthane: 54 dakika

- Halkalı-Gayrettepe: 57 dakika

- Küçükçekmece-Kemerburgaz: 50 dakika

- Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane: 48 dakika

5 yeni istasyon hizmete alınıyor

22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesiminde toplam 5 yeni istasyon bulunuyor. Yeni açılacak istasyonlar şunlar:

- İbn Haldun Üniversitesi

- Kayaşehir

- Olimpiyatköy

- Halkalı Stadı

- Halkalı

Bu istasyonlar sayesinde Marmaray, Yüksek Hızlı Tren, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ve diğer metro hatlarıyla entegrasyon sağlanacak.

1,5 milyon İstanbullu doğrudan faydalanacak

Bakan Uraloğlu, Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon kişinin doğrudan Halkalı-Gayrettepe arasında seyahat edebileceğini belirtti.

Yeni sistem sayesinde özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

İstanbul'a 180 kilometrelik raylı sistem kazandırıldı

Uraloğlu, Bakanlık tarafından İstanbul'a bugüne kadar kazandırılan raylı sistem uzunluğunun 180 kilometreye ulaştığını söyledi.

Marmaray, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu, Bakırköy-Kirazlı Metrosu ve diğer projelerle birlikte İstanbul'un raylı ulaşım ağı önemli ölçüde genişletildi.

Halen yapımı süren Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ve Ümraniye Spor Köyü bağlantısıyla birlikte bu uzunluğun 191 kilometreye ulaşması hedefleniyor.

Metro hattında ASELSAN imzası

Bakan Uraloğlu, metro hattında ilk kez ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli sinyalizasyon sisteminin kullanıldığını açıkladı.

Bu gelişmenin Türkiye'nin raylı sistem teknolojilerindeki yerlilik oranını artırması açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

15 set tamamen sürücüsüz metro aracı kullanılacak

Hatta toplam 25 setten oluşan 100 metro aracı görev yapacak.

Araçların ilk 10 seti sürücülü olarak hizmet verirken, kalan 15 set Türkiye'de tamamen sürücüsüz standartta üretildi.

Saatte 120 kilometre işletme hızına ulaşabilecek metro araçlarının her biri 1.142 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak.

935 milyon Euro'luk ekonomik fayda bekleniyor

Bakanlık tarafından yapılan projeksiyona göre hattın 2043 yılına kadar İstanbul'a önemli ekonomik katkılar sağlaması bekleniyor.

Hesaplamalara göre yeni metro hattı sayesinde yollarda geçirilen sürede toplam 117 milyon saat tasarruf sağlanacak.

Zaman kazancı, yakıt tasarrufu ve işletme maliyetlerindeki düşüş dikkate alındığında projenin toplam ekonomik faydasının 935 milyon Euro'ya ulaşacağı öngörülüyor.