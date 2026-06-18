Konut ve iş yeri satışlarında düşüş sürüyor: İlk el satışlar sert geriledi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre konut piyasasında geçen yılın aynı ayına göre satışlarda düşüş eğilimi devam etti.

İlk el konut satışları yüzde 27,9 geriledi

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 azalarak 30 bin 196 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 32,7 düşüşle 63 bin 137 olarak gerçekleşti.

Toplam konut satışları içerisinde ilk el konutların payı yüzde 32,4 olurken, ikinci el konutların payı yüzde 67,6 olarak kaydedildi.

İpotekli satışlar sınırlı geriledi

Mayıs ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 azalarak 19 bin 754'e düştü. Diğer satış türlerinde ise daha belirgin bir gerileme görüldü. Diğer konut satışları yüzde 36,2 azalarak 73 bin 579 oldu.

Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,2, diğer satışların payı ise yüzde 78,8 olarak gerçekleşti.

Arındırılmış veriler de düşüşe işaret etti

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el konut satışları yıllık bazda yüzde 3,6, ikinci el konut satışları ise yüzde 11,3 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki aya kıyasla ilk el konut satışları yüzde 3,4, ikinci el konut satışları yüzde 0,5 geriledi.

Yabancılara konut satışında düşüş devam etti

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak bin 387 oldu. Böylece yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları da yıllık bazda yüzde 15,1 azalarak 7 bin 68'e geriledi.

Mayıs ayında yabancılara en fazla konut satışı 268 adet ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya'yı 125 konutla İran ve 88 konutla Ukrayna vatandaşları takip etti.

İş yeri satışlarında da gerileme yaşandı

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 azalarak 3 bin 255'e düştü. İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 33,1 gerileyerek 8 bin 179 olarak kaydedildi.

İpotekli iş yeri satışları arttı

İpotekli iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 22,9 artışla 536'ya yükselirken, diğer iş yeri satışları yüzde 32,4 azalarak 10 bin 898 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 0,4, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 12,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 2,8, ikinci el iş yeri satışları yüzde 6,2 düşüş gösterdi.