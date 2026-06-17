İtalya'dan, Leonardo ve Baykar ortaklığına 'Altın Güç' şartıyla onay

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İtalya’da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti Leonardo ile Baykar arasında insansız hava araçlarının tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi için yüzde 50-50 ortak girişime yeşil ışık yaktı.

Denetleme ve veto şartı

Bakanlar Kurulu, Leonardo ile Baykar arasındaki ortak girişimi onaylarken, İtalya’nın 'Altın Güç (Golden Power)' adı verilen ve stratejik sektörlerdeki yatırımları denetleme, gerektiğinde veto etme veya özel şartlar koyma yetkisi sağlayan mekanizmasını da devreye aldı.

Bu kapsamda hükümet, projenin uluslararası faaliyetlerinin yalnızca NATO ve Avrupa Birliği ile uyumlu ülkelerle sınırlı olmasını şart koştu.

Ayrıca gizli bilgilerin ve kullanılan teknolojinin gizliliğinin de garanti altına alınması gerekeceği ifade edildi.

Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun anlaşma için ısrar ettiği ifade edilirken, hükümetin "Altın Güç" yetkisiyle "ulusal stratejik çıkarların" korunması ve üretilen İHA'ların NATO ve AB politikalarıyla "aynı çizgide" ülkelerde faaliyet göstereceği belirtildi.

Leonardo ve Baykar'ın "LBA Systems" isimli ortak şirketi, Mart 2025'te duyurulmuş ve Haziran 2025'te de anlaşma imzalanmıştı.