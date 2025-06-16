Baykar ve Leonardo'dan ortak girişim: Anlaşma yapıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 55. Paris Havacılık Fuarı başladı.

Fuarda, makine imalat ve savunma şirketi Baykar ile İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo'nun ortak girişiminin imza töreni düzenlendi.

Törene katılan Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) ve Genel Müdürü Roberto Cingolani ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ortak girişiminin imzalarını attı.

İmzanın ardından Cingolani ve Bayraktar ortak basın toplantısı düzenledi.

"Avrupa pazarında satış yapmayı düşünüyoruz"

NATO ve Avrupa içinde insansız hava araçları konusunda boşluk olduğuna inandığını söyleyen Cingolani, iki şirketin faydalı yük sistemlerinin entegrasyonu için çalışmalara başlandığını, yıl sonuna kadar İtalyan Donanmasında bir uçak gemisine başarılı bir inişin gerçekleştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Girişim kapsamında İtalya'da Ronchi dei Legionari dahil 4 yerde üretim gerçekleştireceklerini ve yeni makineler için sertifika alım sürecinin olacağını kaydeden Cingolani, sertifikalar için planlanan tarihin 2026 olduğunu söyledi.

Cingolani, girişim kapsamında özellikle önemli eksiği olan Avrupa pazarında satış yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bir gazetecinin, "Böylesi bir girişime imza atmak için Baykar'da ne gördünüz?" sorusuna Cingolani, "Son zamanlarda bazı ön temasların ardından Baykar'ı ziyaret ettik sanırım yedi ay önceydi. Yani ilk kez Baykar'a gitmiştik ve etkileyici olan şey üretim planının muhteşem olmasıydı. (Orada) yüzlerce, belki binlerce genç gördük. (Bu gençlerin) yaş ortalaması 29 civarındaydı." dedi.

Baykar tesislerinden çok etkilendiğini vurgulayan Cingolani, "Bu sadece bir tesis, bina değildi, bir şehirdi." ifadelerini kullandı. Cingolani, "Üstelik bunun da ötesinde (Baykar'ın) dünyadaki ilk satıcılar olduğunu hesaba katmalısınız. Yani bunun bir nedeni olmalı değil mi? Ve oldukça hızlı büyüdüler. Yani şirketin teknik, ticari ve ruhuyla ilgili tüm göstergeler tamamdı." dedi.

"Harika bir tamamlayıcı ortaklığa imza attık"

Selçuk Bayraktar ise Leonardo ile çalışmaya karar vermelerine ilişkin, İtalyan ortaklarının teknolojik olarak harika radar ve faydalı yük sistemlerine sahip olduğuna dikkati çekti.

Leonardo ile "harika bir tamamlayıcı ortaklığa" imza attıklarını belirten Bayraktar, iki şirketin işbirliği anlaşması imzaladığını hatırlattı.

Leonardo ile oldukça iyi bir işbirliğine sahip olduklarını ve bunu geliştirmek istediklerini aktaran Bayraktar, "Özellikle teknoloji alanında küresel güvenlik söz konusu olduğunda ittifak kurmak daha iyidir. Ortaklık kurmak, çıkar ve hedeflerin uyumlu olduğundan emin olmak her zaman daha iyidir. Zaten bir işbirliğimiz var ve bizler bundan mutluyuz." dedi.

Bayraktar, iş birliğinin sadece Avrupa ve NATO için değil küresel güvenlik için önemli olduğunu belirterek, "İyi olacağını inanıyoruz. Ekiplerimiz elinden gelenin en iyisini yapacak. Bu da tüm dünya için iyi bir durum aslında." değerlendirmesinde bulundu.

Uzay alanında görüşmeler devam ediyor

Basın toplantısının ardından Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Leonardo-Baykar ortaklığında kurulan ortak girişimimiz bugün itibarıyla hayata geçmiş bulunuyor. Öncelikle Bayraktar TB3 ve Akıncı platformların üzerinde çalışmalar yapılacak." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Leonardo ve Baykar arasında uzay alanında da görüşmelerin devam ettiğini belirterek, öncelikle iki şirket arasında geliştirdikleri platformlarda iş birliğini sürdürdüklerini kaydetti.

"Özellikle uluslararası pazara açılma konusunda Türkiye dünyada en fazla ülkeyle insansız hava araçları (İHA) alanında çalışan ülke haline gelmiş durumda." diyen Bayraktar, Baykar'ın dünyadaki İHA ihracat pazarının yüzde 60'ını, Türkiye'nin de İHA ihracat pazarının yüzde 65'ini elinde bulundurduğunu belirtti.

Batı Avrupa pazarlarında daha da ciddi anlamda genişleme olacağını değerlendirdiklerini söyleyen Bayraktar, "Halihazırda Avrupa'daki ve NATO ülkeleriyle çalışmalarımız devam ediyordu. Bunun yanında daha da büyük bir portföyde sunulan imkanlarla özellikle faydalı yük sistemleri üzerinden çok daha güçlü bir kapasiteye ulaşacağını değerlendiriyoruz bu ittifakla." şeklinde konuştu.