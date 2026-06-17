Hyundai Türkiye'deki fabrikasına yeni batarya tesisi kuruyor

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Güney Kore merkezli otomotiv üreticisi Hyundai, Türkiye'deki elektrikli araç üretimini artırma hedefi doğrultusunda Kocaeli'deki İzmit fabrikasına 55 milyon euro tutarında yeni bir batarya tesisi yatırımı yapıyor.

Şirket, yaklaşık 65 milyon dolara denk gelen bu finansal kaynak ile ağustos ayında seri üretimine başlayacağı yeni elektrikli modeli Ioniq 3'ün enerji paketlerini Türkiye'de monte etmeyi planlıyor. Kuzeybatı Türkiye'de yer alan İzmit üretim merkezinde kurulacak olan yeni batarya fabrikası, toplam 30 bin metrekarelik bir alanı kaplayacak.

Otomotiv devi, ilk aşamada 300 kişiden fazla yeni istihdam yaratmayı hedeflediği tesiste elektrikli araç güç paketlerinin montajı için 27 adet robot ve otomasyon sistemi devreye alacak. Hyundai Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, 1997 yılından bu yana faaliyet gösteren İzmit fabrikasının markanın denizaşırı ülkelerdeki ilk üretim tesisi olduğunu ve bugüne kadar banttan toplam 3,3 milyon adet araç indirdiğini açıkladı. Genel Müdür Berkel, Türk otomotiv sanayisi için büyük önem taşıyan bu yeni adımın Hyundai markasının Türkiye'deki büyümesine doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.

Hyundai elektrikli araç pazarında küresel dönüşüm hedefliyor

Murat Berkel, Eylül 2025 döneminde yaptığı açıklamada, Ioniq alt markası altındaki ilk kompakt elektrikli araç olan Concept Three modelini de yine İzmit fabrikasında imal edeceklerini duyurmuştu. Güney Koreli üretici Hyundai, küresel ölçekte 2030 yılına kadar 90 milyar dolar tutarında devasa bir yatırım yapmayı taahhüt ediyor.

Otomotiv sektöründe yerli üretim ve satış trendleri

Bahse konu küresel fonlama stratejisi kapsamında Hyundai, 21 adet tamamen elektrikli ve 13 adet hibrit modeli dünya pazarlarına sunacak. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Türkiye'deki elektrikli araç satışları, 2026 yılının ilk dört aylık döneminde yüzde 25'i aşan bir büyüme kaydetti.