Dünyanın en büyük pizza zinciriydi: Gıda devi Pizza Hut'ı sattı

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ABD merkezli restoran zinciri işletmecisi Yum Brands, Pizza Hut markasını özel sermaye şirketi LongRange Capital'a 2,7 milyar dolar karşılığında satacağını açıkladı. Şirketin aldığı karar, yıllardır büyüme ve rekabet sorunları yaşayan pizza zincirinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Stratejik inceleme satışla sonuçlandı

Yum Brands, Kasım 2025'te Pizza Hut için çeşitli stratejik seçenekleri değerlendirdiğini duyurmuştu. Yapılan açıklamayla birlikte bu sürecin satışla sonuçlandığı kesinleşti.

Satışın ardından Pizza Hut'ın yönetimi ve gelecekteki büyüme stratejileri LongRange Capital'ın kontrolüne geçecek. Yum Brands ise faaliyetlerini ağırlıklı olarak KFC ve Taco Bell markaları üzerinden sürdürmeye devam edecek.

Domino's rekabette öne geçti

Pizza Hut, özellikle ABD pazarında son yıllarda ciddi rekabet baskısıyla karşı karşıya kaldı. Bir dönem restoran ve salata barı konseptiyle öne çıkan marka, zamanla paket servis ve eve teslimat modeline yönelse de rakiplerinin gerisinde kaldı.

Domino's Pizza'nın pazar payını artırması ve DoorDash gibi üçüncü taraf teslimat uygulamalarının yaygınlaşması, zincirin satış performansını olumsuz etkileyen başlıca unsurlar arasında yer aldı. Şirketin yaşadığı zorluklar, Yum Brands'in genel finansal performansına da yansıdı.

Dünyanın en büyük pizza zinciriydi

1958 yılında Dan ve Frank Carney kardeşler tarafından Kansas'ın Wichita kentinde kurulan Pizza Hut, kısa sürede büyüyerek dünyanın en büyük pizza zincirlerinden biri haline geldi.

Şirket 1969 yılında halka açıldı ve 1971'de dünyanın en büyük pizza markası konumuna yükseldi. Pizza Hut, uzun yıllar sürdürdüğü liderliğini ise 2017 yılında Domino's Pizza'ya kaptırdı.

KFC ve Taco Bell ile yollar ayrılıyor

Satış anlaşmasıyla birlikte Pizza Hut'ın, Yum Brands bünyesindeki Taco Bell ve KFC ile onlarca yıllık kurumsal bağı da sona erecek.

Pizza Hut'ın kurumsal geçmişi PepsiCo'ya kadar uzanıyor. İçecek devi PepsiCo, markayı 1977 yılında satın alarak restoran sektörüne giriş yapmış, daha sonra Taco Bell ve KFC'yi de bünyesine katmıştı.

PepsiCo'nun 1997 yılında restoran operasyonlarını ayırmasının ardından şirket önce Tricon Global Restaurants adını almış, daha sonra ise Yum Brands olarak yeniden yapılandırılmıştı. Pizza Hut'ın LongRange Capital'a satılmasıyla birlikte marka, yaklaşık yarım asır sonra yeni bir kurumsal yapıya geçmiş olacak.