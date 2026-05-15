ABD’li pizza devleri krizde: Ödüllü restoran zinciri iflas korumaya başvurdu

ABD'de pek çok pizza restoran zinciri şiddetli rekabet, artan işçilik ve gıda maliyetleri ile yüksek kiraların gölgesinde ekonomik dar boğazı atlatamayarak iflasla yüz yüze geldi.

Pizza zincirleri yüzlerce şube kapattı

Papa John’s, dördüncü çeyrek kazanç açıklamasında düşük performans gösteren 300 restoranı kapatacağını, ayrıca iş gücünün yüzde 7'sini de azaltacağını açıkladı.

Pizza Hut'ın ana şirketi Yum! Brands da 2026 yılının ilk yarısında düşük performans gösteren 250 şubesini kapatacağını duyurmuştu. Dev pizza zinciri Dominos'un en büyük franchise işletmecisi Domino's Pizza Enterprises de 2025 yılında düşük performanslı 205 şubesini kapatacağını açıklamıştı. Ayrıca, küresel pizza devinin bir diğer franchise işletmecisi North County Pizzada yeniden yapılandırma için 11 Mart 2025'te iflas koruma başvurusunda bulunmuştu.

Şimdi de bir başka pizza zinciri, borçlarını yeniden yapılandırmak için iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

500 bin dolara varan borç

Odun fırınında yaptığı pizzalarla ünlü kalite ödüllü ABD’li retoran zinciri Smoking Monkey Pizza, finansal sıkıntılar nedeniyle yeniden yapılandırma amacıyla iflas koruması başvurusunda bulundu. Şirketin ana kuruluşu TB Enterprises başvuruda 100 bin ila 500 bin dolar arasında borç bildirdi.

Mahkeme kayıtlarına göre şirketin en büyük alacaklıları arasında vergi dairesi, gıda toptancısı, ödeme, enerji ve gaz şirketleri gibi kurumlar yer alıyor.