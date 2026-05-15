Fed faiz indirimi beklentileri nerdeyse sıfırlandı

Yardeni Research, enflasyon verilerinin beklentileri aşması ve iş gücü piyasasının dirençli yapısını koruması gerekçesiyle Federal Rezerv (Fed) para politikasına yönelik yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, Fed’in gevşeme yanlısı duruşunun sürdürülmesinin güçleştiği ve bu durumun sıkılaşma eğilimine yönelebileceği belirtildi. Analistler, 2026 yılında bir Fed faiz indirimi ihtimalinin mevcut ekonomik koşullar altında tamamen gündem dışı kaldığını vurguladı. Öte yandan piyasadaki genel fiyatlamalar ve CME'nin Fed gözlem aracı, piyasaların yıl sonuna kadar bir faiz indirimi olması ihtimalini yüzde 2,1 olarak değerlendirdiğine işaret ediyor.

Enflasyon verileri Fed para politikası üzerinde baskı kuruyor

Nisan ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) raporu, piyasa beklentilerinde yaşanan bu değişimin temel tetikleyicisi oldu. Nihai talep ÜFE aylık bazda yüzde 1,4, yıllık bazda ise yüzde 6,0 artış kaydetti. Bu veri, 2022 yılının Aralık ayından bu yana kaydedilen en hızlı yıllık artış olarak kayıtlara geçmişti. Kamyon nakliye maliyetleri aylık yüzde 8,1 artarak 2009 yılından bu yana en yüksek yükselişi gösterirken, hizmet maliyetleri son 4 yılın en büyük aylık artışını gerçekleştirdi.

Wall Street konsensüsü, Fed’in gevşeme eğiliminden vazgeçebileceği tarih olarak 16-17 Haziran tarihlerindeki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına odaklanmıştı.

Yardeni Research, 2 yıllık hazine tahvili getirisinin efektif federal fon oranının üzerinde seyretmesini, mevcut politika faizinin enflasyonu dizginlemek için çok düşük kaldığına dair bir piyasa sinyali olarak değerlendirdi. Rapora göre, yapay zeka altyapı yatırımlarının enflasyonist etkileri ve istihdam piyasasındaki stabilizasyon Fed faiz indirimi adımlarının önünde engel teşkil ediyor.

Tahvil piyasaları faiz artırımı olasılığını fiyatlıyor

Yardeni Research, yılın geri kalanı için "hiçbir değişiklik yapılmaması" (none-and-done) görüşünü korumaya devam etti. Ücret enflasyonundaki dengelenme ve verimlilik odaklı iş gücü maliyeti kontrolü, enflasyon beklentilerini çıpalayan unsurlar olarak gösterildi.

Ancak şirket, faiz artırımı olasılığının yükseldiği uyarısında bulunarak 10 yıllık hazine tahvili getirisinin kısa vadede yüzde 4,60 seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Küresel piyasalarda artan maliyet baskıları ve sıkı istihdam verileri, uzun vadeli faiz projeksiyonlarının yukarı yönlü revize edilmesine neden oluyor.