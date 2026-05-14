TÜİK son verileri açıkladı: Konut satışlarında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026'ya ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 oranında artarak 40 bin 306 oldu. İkinci el konut satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 oranında azalarak 86 bin 502 oldu. 126 bin 808'e ulaşan toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,8, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,2 oldu.

2024 ortasından itibaren kademeli artış eğilimi izleyen konut satışları, 2024 sonunda güçlü bir zirve yaptıktan sonra 2025 başında sert düşüşe geçmişti. 2025’in ikinci yarısında toparlanan satışlar, yıl sonunda yeniden güçlü bir sıçrama kaydederken en dikkat çekici artış yine yıl sonunda görülmüştü.

Konut satışları yılın zirvesinde

2026'nın ilk aylarında yine düşüşe geçen konut satışları nisan ayı rakamları ile toparlanma eğilimine girdi.

İpotekli konut satışı 25 bin 771

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,5 oranında artarak 25 bin 771 oldu. Diğer konut satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 oranında azalarak 101 bin 37 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,3 diğer satışların payı yüzde 79,7 olarak gerçekleşti.

Takvim etkisinden arındırılmış konut satışı yüzde 2,9 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 2,9 arttı; ikinci el konut satışları yüzde 6,1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 5,4 arttı; ikinci el konut satışları yüzde 0,5 arttı.

Yabancılara bin 516 konut satışı

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 oranında azalarak bin 516 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 oranında azalarak 5 bin 681 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 263 ile Rusya Federasyonu, 110 ile Çin ve 100 ile İran vatandaşlarına yapıldı.

İş yeri satışları

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 oranında artarak 4 bin 301 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 oranında artarak 11 bin 393 oldu.

İpotekli iş yeri satışları 758 oldu

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102,1 oranında artarak 758 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 oranında artarak 14 bin 936 oldu.

Takvim etkisinden arındırılmış ilk el iş yeri satışları yüzde 7,4 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 7,4 arttı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 2,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 10,0 arttı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 8,8 arttı.