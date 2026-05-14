Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan duyurdu: Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde 2026 yılının ikinci enflasyon raporunu sundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon ara hedefimizi, 2026 ve 2027 ve 2028 yılları için, sırasıyla yüzde 24, yüzde 15 ve yüzde 9 seviyesine yükselttik. 2026 yıl sonunda enflasyonun yüzde 26 olacağını tahmin ediyoruz. 2027 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15, 2028 yılında yüzde 9 olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

12 Şubat tarihinde yılın ilk enflasyon raporunu kamuoyuyla paylaşan Fatih Karahan, "2026 sonunda enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz" demişti.

Karahan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Küresel dinamiklerin küresel açıdan zorlukları olduğunu hatırlatmıştık. İran ile ABD arasındaki gelişmeler Merkez Bankaları açısından zor bir döneme kapı araladı. Bu ortamda savaşın enerji ve ulaştırma fiyatlarına ve dolayısıyla enflasyona yansımasına şahit olduk. Bölgedeki gerilimin ne kadar süreceği en temel soru olarak önümüzde dururken enflasyonist etkilerin kısa vadede canlı kalacağını değerlendiriyoruz. Dezenflasyon konusunda etkili sonucun formülü yine para politikasında ihtiyatlı bir yaklaşım izlemekten geçiyor. Savaşın dezenflasyonu etkilediği şu günlerde kararlılığımızdan vazgeçmediğimizi belirtmek istiyorum. Önümüzdeki dönem para politikası kararlarında bunu göz önüne alarak fiyat istikrarı doğrultusunda araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz.

"Enflasyon tahminleri yukarı yönlü güncellendi"

Jeopolitik gelişmelerde Hürmüz Boğazı'nın kapanması tedarik zincirinde aksamalara işaret etti. Enerji fiyatları yüksek seyrini koruyor. Enerji kadar yüksel olmasa da enerji dışı fiyatlar da artışta. Savaş bölgesi ve birçok ekonomi büyümesini aşağı yönlü güncelledi. Manşet enflasyon arttı. 2026 yılına ait enflasyon tahminleri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yukarı yönlü güncellendi.

Para politikasında dengeli seyir devam etmekte. 2025 yılında tüketimin büyümeye katkısı, 2023 yılına kıyasla belirgin olarak gerilediğini, yatırımların katkısının da yükseldiğini görüyoruz.

Sanayi üretimi takip eden iki çeyrekte görece yatay seyretti. Kapasite kullanım oranı yılın ilk çeyreğinde sınırlı arttı, nisan ayında yatay seyir izledi. Nisan ayı verileri kart harcamalarında zayıf seyrin sürdüğüne işaret ediyor. Mart ayında enerji ithalatında belirgin artışa sebep oldu. Tüm bunlara rağmen 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının, uzun dönem ortalamanın altında seyredeceğini öngörüyoruz.

"Nisan ayı itibarıyla tüketici enflasyonu yüzde 32,4"

Nisan ayı itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 32,4 seviyesinde gerçekleşti.2026 yılı şubat ayı sonunda Orta Doğu’da başlayan gerilim, negatif arz şoklarına yol açarak, yakın dönem enflasyon görünümünde öne çıkan ana unsur oldu.

Son dönem enflasyon gelişmelerinde etkili olan bir diğer unsur gıda fiyatları. Şubat-mart döneminde öngördüğümüz tahmin aralığının içinde seyreden tüketici enflasyonu, nisan ayında gerilimin etkilerinin belirginleşmesiyle tahmin aralığının üzerinde gerçekleşti.

"Gıda ve enerjide yükseliş görüyoruz"

Yılın ilk dört ayındaki fiyat artışlarına baktığımızda, geçen yıla kıyasla gıda ve enerjideki yükseliş görüyoruz. Buna karşın, para politikasındaki sıkı duruşun etkisiyle hizmet ve temel mal gibi gruplarda enflasyon gerilemeye devam ediyor. Kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılık dezenflasyonu desteklemiştir.

Enflasyon beklentilerinin beklediğimiz ölçüde gerilemediğini görüyoruz. Buna istaneden enflasyon beklentilerinde bozulmalar gözlemledik. Bu dönemde jeopolitik gelişmelerin olası ikincil etkileri önem taşımakta. Gerilimin ne kadar süreceği enflasyon görünümü açısından kritik bir risk unsuru.

"Sıkı politika duruşumuzu koruduk"

Bu süreçte sıkı politika duruşumuzu koruyarak mart ve nisan aylarında politika faizini sabit tuttuk. TL mevduat, kredi büyümesi ve likidite yönetimi odaklı makroihtiyati tedbirleri sıkı parasal duruşumuzu desteklemek üzere uygulamaya devam ediyoruz.

Sıkı para politikası duruşumuz yanında destekleyici makro ihtiyati araç setimiz yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı tercihinin korunmasında rol oynadı. İhtiyaç ve kredi kartı büyümeleri gerilerken konut kredisi büyümesi hızlanıyor.

Enflasyonda ara hedef yükseldi

2026 ara hedef yüzde 16'dan 24'e çıktı. 2027 ara hedefi yüzde 9'dan yüzde 15'e yükseldi. 2028 ara hedefi de yüzde 8'den yüzde 9'a çıktı.

İçinden geçtiğimiz savaş ve yüksek belirsizlik ortamı, ara hedeflerdeki güncellemelerin yanı sıra “tahmin belirsizliğinin iletişimine” dair yeniden gözden geçirmeleri de beraberinde getiriyor. Tahmin aralığı iletişimine ara verme kararı alındı.

Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 26; 2027 yıl sonunda ise yüzde 15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.

Ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar, sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim.

