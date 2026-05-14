Ekonomistler TCMB'nin ara hedef ve enflasyon revizyonunu nasıl yorumladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Orta Doğu'da devam eden gerilimin gölgesinde yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun sunumunu gerçekleştirdi.

Karahan 2026 ara hedefinin yüzde 16'dan yüzde 24'e çıktığını açıklarken, savaşın yarattığı belirsizlikler nedeniyle tahmin aralığı iletişimini kaldırma kararı aldıklarını ve yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 26 olduğunu belirtti. Bir önceki tahmin yüzde 18 seviyesindeydi.

Karahan'ın sunumunu ve TCMB'nin ara hedefi yükseltme kararını değerlendiren ekonomistlerden ise çarpıcı yorumlar geldi.

Ekonomistler ne diyor?

Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, paylaşımında, "Merkez Bankası enflasyon hedefini yüzde 16'dan yüzde 24'e, tahminini yüzde 18'den yüzde 26'e yükseltti. 8 puanlık revizyonun rakamsal muhasebesi sunumda yer almadı" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kara, enflasyon hedeflerinin daha gerçekçi yere çekilmesinin önemli olduğunu ancak bu hedefin de tutmayacağını söyledi.

Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Emre Alkin ise, "Beklenen oldu ama hedef yine tutmayacak. " yorumunu yaptı.

"TCMB daha gerçekçi bir tona geçti"

Ekonomist İris Cibre de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendi yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30 seviyesinde olduğunu ifade ederek "Şu anki görünümde yüzde 26 tahmini (yüzde 24 hedefi) zor görünüyor. Fakat, bu şekilde bırakmaktaki amaçları sıkılığı koruyacaklarını ima etmek. Dolayısıyla, Haziranda da faiz indirimi beklemiyorum" dedi.

Cibre, hedefin yüzde 16'dan yüzde 24'e yükseltilmesini ise Merkez'in iyimser tondan gerçekçi bir tona geçmesi olarak yorumladı.

"Para politikası duruşu değişmedi"

İktisatçı Ali Çufadar ise hedefin yüzde 24'e çıkartılmasının para politikası duruşunda farklılık yaratmayacağını belirterek, "TCMB, en azından havlu atmadı. Sıkılığın ve kur istikrarının devamı mesajı verdi. Savaş hazirana kadar biterse, yeni revizyon ihtiyacı da ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.