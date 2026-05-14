43 yıllık yumurta devi iflas etti: Tasfiye süreci başladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 50 milyon üretim kapasiteli Gül-Tav Tavukçuluk mali dar boğazı aşamayınca resmen iflas etti.

Burhaniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin iflas kararı ile 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren firma için yolun sonuna gelinirken şirketinmal varlıklarının tasfiye işlemleri başlıyor.

Şirketin mevcut varlıklarının tamamı, alacaklıların haklarının korunması amacıyla iflas masasına devredilecek.

Dev tesiste tasfiye süreci

Bölgedeki gıda tedarik zincirinde kritik rol üstlen Gültav Tavukçuluk, 20 bin metrekarelik tesisinde yıllık 50 milyon yumurta üretimi gerçekleştiriyordu. Bu alanın 15 bin metrekaresi açık, 5 bin metrekaresi ise kapalı alan olarak tasarlanmıştı.

İflas ilanının ardından alacaklıların ve hak sahiplerinin belirlenmesi için işlemler başlarken, özellikle bölgedeki istihdam ve üretim hacmi açısından sembol niteliğinde olan tesisin kapanması, sektör temsilcilerini endişelendiriyor.