Ziraat Bankası’ndan çiftçiye dev destek! Tarım kredileri 1 trilyon liraya yaklaştı

Dünya Çiftçiler Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarımın yalnızca ekonomik değil stratejik bir alan olduğunu belirterek üreticilerin desteklenmeye devam edeceğini söyledi.

Çakar, 2025 yılı boyunca 684 binden fazla üreticiye kredi kullandırıldığını ifade etti. Bankanın tarım kredilerindeki pazar payının yüzde 70 seviyesine ulaştığı belirtilirken, sektörde verilen her 10 liralık kredinin yaklaşık 7 lirasının Ziraat Bankası tarafından sağlandığı kaydedildi.

Genç ve kadın çiftçilere özel finansman

Banka, genç ve kadın çiftçilere yönelik desteklerini de artırdı. Açıklamaya göre 2025 yılında 149 binden fazla genç çiftçiye 172 milyar lira, 68 bini aşkın kadın üreticiye ise 54 milyar lira finansman desteği sağlandı.

Ziraat Bankası ayrıca tarımda dijital dönüşüm projelerine ağırlık veriyor. “Ziraat Çiftçi Platformu” uygulamasıyla üreticiler ekim alanlarını takip edebiliyor, hava koşullarını analiz edebiliyor ve veri odaklı üretim planlaması yapabiliyor.

Sürdürülebilir üretim vurgusu

Banka; organik tarım, yenilenebilir enerji, modern sulama sistemleri ve düşük karbonlu üretim modellerine yönelik finansman desteğini sürdürüyor. Sözleşmeli üretim ve tarımsal mekanizasyon projeleri de öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” ve “Kırsalda Bereket” gibi projelerle kırsal kalkınmanın desteklendiğini belirten Çakar, Ziraat Bankası’nın üreticilerin en güçlü çözüm ortağı olmayı sürdüreceğini ifade etti.