Bitcoin'de sert düşüş: Fed faiz kararının kripto paralara etkisi...

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Kripto para piyasalarında küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik başlıkların etkisiyle satış baskısı sürüyor. Piyasanın en yüksek hacimli dijital varlığı olan Bitcoin, perşembe sabahı 65 bin dolar seviyesinin altına gerileyerek son dönemdeki en düşük noktalarına yaklaştı.

Gün içinde yüzde 2,88 değer kaybeden Bitcoin, 63 bin 744 dolar seviyesini gördü.

Son gerilemeyle birlikte Bitcoin'in uzun vadeli performansındaki zayıflık da öne çıktı. Lider kripto para birimi son bir ayda yüzde 16, son üç ayda yüzde 9, son altı ayda yüzde 24 ve son bir yılda yaklaşık yüzde 38 oranında değer kaybetti.

Piyasalarda yatırımcılar, küresel risk algısını şekillendiren gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

ABD-İran anlaşması risk iştahını etkiledi

ABD ile İran arasında sağlanan geçici uzlaşı, enerji arzına ilişkin kaygıları azaltırken kripto para piyasalarında satışların hız kazanmasına neden oldu.

Tarafların vardığı mutabakat kapsamında, nisan ayında duyurulan ateşkesin 60 gün daha devam etmesi ve kalıcı çözüm için diplomatik görüşmelerin sürdürülmesi planlanıyor.

Anlaşma doğrultusunda İran'ın, küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi sağlaması, ABD'nin ise bazı yaptırımlarda gevşemeye gitmesi bekleniyor.

Fed'in mesajları baskı oluşturdu

Kripto para piyasasını etkileyen bir diğer unsur ise ABD Merkez Bankası'nın para politikası oldu.

Fed, son toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, enflasyonun hedef seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesi nedeniyle sıkı duruşunu koruyacağı yönünde sinyal verdi.

Güncellenen ekonomik projeksiyonlarda bazı Fed üyelerinin yıl sonuna kadar ek faiz artırımı ihtimalini gündemde tutması, ABD tahvil faizlerinin yükselmesine ve doların güçlenmesine katkı sağladı.

Yüksek faiz ortamı yatırımcıları daha güvenli araçlara yönlendirirken, Bitcoin gibi riskli varlıklar üzerindeki baskının artmasına neden oluyor.

Teknik görünüm zayıflıyor

Teknik göstergelere göre Bitcoin için 62 bin-63 bin dolar aralığı önemli bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Son dönemde bu seviyelerden gelen alımlar fiyatın daha sert düşmesini engellese de, yükselen trend çizgisinin aşağı yönlü kırılması teknik görünümde zayıflamaya işaret ediyor.

Diğer kripto para birimleri...

Ether yüzde 3,4 düşüşle 1.733 dolara geriledi, XRP yüzde 3,9 azalarak 1,17 dolara indi ve Solana yüzde 3,6 kayıpla 71 doları gördü. Tüm hafta boyunca en çok kazandıran Hyperliquid’in HYPE tokenı yüzde 7,2 düşüşle 69 dolara gerilemesine rağmen, yedi günlük süreçte yaklaşık yüzde 28 artışını koruyor. Tron ise yüzde 0,9 artışla yeşilde tek büyük coin oldu.