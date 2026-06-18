Fed Başkanı Warsh’tan kararlılık mesajı: Fiyat istikrarı sağlanacak

Warsh, enflasyonun yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini belirterek, fiyat istikrarını sağlama konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Warsh, başkanlık görevini devralmasının ardından düzenlenen ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Fed'in politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında tutmasının ardından açıklamalarda bulunan Warsh, bankanın fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedeflerine işaret ederek son toplantıda alınan kararların bu doğrultuda şekillendiğini söyledi.

Warsh, enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini ve bu durumun 5 yıldan fazla bir süredir devam ettiğinin farkında olduklarını belirtti.

"Bu Komite fiyat istikrarını sağlayacak" diyen Warsh, Komite'nin bu konuda "net ve hemfikir" olduğunu vurguladı.

Politika metnindeki sadeleşmeye dikkati çekti

Warsh, toplantının ardından yayımlanan politika metninde yapılan değişikliklere işaret ederek, metnin daha kısa ve daha sade olduğunu, bazı eski ifadelerin çıkarıldığını aktardı.

Fed Başkanı Warsh, "Açıklama, elimizden geldiğince değerlendirdiğimiz kadarıyla sadece olguları ortaya koyuyor. Ayrıca, mevcut politika konjonktürüne pek uygun olmadığı konusunda hemfikir olduğumuz ileriye dönük yönlendirme (forward guidance) de bu açıklamada yer almıyor." dedi.

Bankanın toplantının ardından yayımladığı ekonomik projeksiyonlara da değinen Warsh, Komite üyelerinin tahminlerini sunmaya devam ettiğini ancak kendisinin mevcut yapısıyla projeksiyonlara dair uzun süredir benimsediği görüşler doğrultusunda bir tahmin sunmaktan kaçındığını dile getirdi.

Para politikasının işleyişine yönelik 5 çalışma grubu oluşturulacağını duyurdu

Warsh, para politikasının yürütülmesinde merkezi öneme sahip 5 alanda çalışma grubu oluşturulacağını belirterek, Fed'in iletişim faaliyetleri, bilanço politikası, mevcut veri kaynaklarının kullanımı, dönüşüm çağında verimlilik ve istihdam ile Fed'in enflasyon çerçevelerinin bu alanlar olduğunu aktardı.

Bu çalışma grupları için ekonomi camiasının içinden ve dışından isimlerin bir araya getirileceğini belirten Warsh, bu ekiplerin Fed çalışanları tarafından destekleneceğini kaydetti.

Warsh, çalışma gruplarının amaçlarının mevcut uygulamaları sorgulamak, alternatifleri değerlendirmek ve politika yapıcılara öneriler sunmak olduğunu anlattı.

Çalışma gruplarının gelecek birkaç hafta içinde faaliyetlerine başlayacağını belirten Warsh, çalışmalarının büyük bölümünün yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

"Fiyat istikrarı hedefimizi gerçekleştirme kapasitesine sahibiz"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Warsh, Fed'in enflasyon tahminleri ve bu süreçte ne kadar sabırlı olunabileceği ile hangi koşullarda faiz artırımı gibi ek adımların gündeme gelebileceğine ilişkin bir soru üzerine, "Fiyat istikrarı hedefimizi gerçekleştirme kapasitesine ve kararlılığına sahibiz, tam olarak yapacağımız şey de budur." dedi.

Enflasyon hedefini tutturma konusundaki kararlılık ve kapasite yeniden tesis edilene kadar yüzde 2 hedefini gözden geçirmek için bir neden görmediğini vurgulayan Warsh, konunun buna ilişkin çalışma grubunun kapsamı dışında kalacağını anlattı.

Warsh, FOMC üyelerinin nokta grafiğine tahminlerini "tepesinde silgi olan kalemlerle" işaretlediklerini belirterek, "Tahminlerini sunarken büyük bir kararlılık görmedim. Aksine, bence sahip olmamız gereken türden bir alçakgönüllülük hakimdi." dedi.

"Masada tek bir öneri vardı"

Fed'in iletişim stratejisine yönelik soruya cevaben Warsh, basın toplantılarının faydalı bir yöntem olabileceğini söyledi.

Warsh, "Bence yeni ve ilginç şeyler ortaya çıkaracağız, bugün bazı değişiklikler yaptık. Daha fazla değişikliğin olmasını bekliyorum ve bunların bazıları bir basın bülteni yayınlamaya değer olabilir." ifadelerini kullandı.

Veri kaynaklarına dair oluşturulacak çalışma grubu hakkındaki soru üzerine Warsh, kullanılan verilerin çoğunun eski yöntemlere dayandığını, yeni analitik yöntemler kullanılarak resmi istatistiklerin güncel standartlara nasıl taşınabileceği konusunda önerilere açık olduğunu belirtti.

Warsh, finansal piyasa fiyatlarının muhtemelen merkez bankacılarına yol gösteren en önemli bilgi kaynağı olduğuna işaret ederek, ancak finansal piyasaların verilere tepki vermek yerine Fed'in söylediklerini yansıtması durumunda bunun daha az verimli hale geleceğini söyledi.

Toplantıda gelecekte bir faiz indirimi yapılması konusunun gündeme gelip gelmediğine yönelik soruya ilişkin Warsh, masada tek bir öneri olduğunu ve başka herhangi bir öneri üzerine tartışma yapılmadığını anlattı.

Warsh, çalışma gruplarında karar alma yetkisini başkalarına devretmediklerini, onlardan tavsiye gelebileceğini ancak nihai kararın kendilerine ait olacağını dile getirdi.

"Finansal piyasaların sindirmesi gereken büyük bir değişim var"

Son 30 veya 60 dakika içinde piyasalarda görülen tepkilere dair yorum yapmayacağını kaydeden Warsh, "Piyasalara sunduğumuz şey, merkez bankası adına yeni bir dönem ve taze bir bakış açısıdır. Bu, finansal piyasaların sindirmesi gereken büyük bir değişim. Piyasaların ilk birkaç dakikada ya da hatta birkaç gün boyunca nasıl tepki vereceğiyle ilgilenmiyorum. Bence en önemli husus, finansal piyasaların ve en az onlar kadar önemli olan hane halkları ile işletmelerin, merkez bankasının fiyat istikrarını sağlayacağını bilmeleridir." şeklinde konuştu.

Warsh, doğrudan Fed'in faaliyetleriyle ilgili olmayan fiyatlar üzerinde bir etki yaratamayacaklarını ancak petrol, dana eti, yumurta veya süt gibi ürünlerin fiyatlarındaki değişimlerin ekonominin geneline yayılmasını ve ikincil ya da üçüncül etkiler doğurmasını önlemek gibi bir görevleri olduğunu ifade etti.

FOMC'nin yapay zeka ve verimlilik konularını da ele aldığını söyleyen Warsh, yapay zekanın hem büyük fırsatlar hem de riskler barındırdığını, her iki konuyu da son derece ciddiye aldığını dile getirdi.

Warsh, faiz artırımına yönelik soruya, "Bu masanın etrafındaki 19 kişiden hiçbiri tarafından dile getirilmedi. Altı hafta sonra tekrar toplanacağız. Konuyu yeniden ele alacağız." yanıtını verdi.