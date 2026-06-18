İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti

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Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin maruz kaldığı "mutlak butlan" kararı ve sonrasında yaşanan gelişmelerin partide büyük zararlara yol açtığını ifade etti.

Son dönemde alınan ihraç kararlarının endişe verici olduğunu belirten Tugay, bir grup il başkanıyla birlikte İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasını "İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık" olarak değerlendirdi.

Parti üyeleri ve seçmenlerden gelen siyasi iradenin göz ardı edildiğini savunan Tugay, CHP'nin demokratik yönetim ortamına yeniden kavuşması gerektiğini kaydetti. Olağanüstü kurultay sürecine imza vererek katkı sunmaya çalıştığını belirten Tugay, iyi niyetli çabalarının sonuç vermediğini ifade etti.

Tugay, açıklamasında, "Mutlak Butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir" ifadelerini kullanarak CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirten Tugay, bundan sonraki süreçte de İzmir'e ve kent halkına hizmet etmeye devam edeceğini bildirdi.