İtalya Başbakanı Meloni, Trump'ın iddialarına sert tepki gösterdi

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni cuma günü yaptığı açıklamada Trump tarafından ortaya atılan G7 zirvesinde fotoğraf çektirmek için yalvardığı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Meloni Amerika Birleşik Devletleri başkanının İtalyan televizyon kanalına verdiği röportajda kurguladığı hikayenin gerçeği yansıtmadığını savundu. Lider söz konusu beyanların tamamen uydurma olduğunu belirterek duyduğu derin şaşkınlığı kamuoyuyla paylaştı. İtalya başbakanı ayrıca mevcut yönetimin köklü ve yerleşik müttefiklerden ziyade Batı dünyasının düşmanlarına çok daha büyük bir müsamaha gösterdiğini iddia etti.

Meloni ve Trump arasındaki Fransa görüşmeleri

Trump'ın Meloni hakkındaki sözleri, G7 zirvesinden görüntülerin ardından geldi. Videoda iki liderin derin sohbet ettiği görülürken Trump, Meloni'yi sırf hoşgörüyle ağırladığını ima etti. La7'nin çevirisine göre Trump, gazetecinin İtalya başbakanı hakkındaki sorusu üzerine bu açıklamaları yaptı.

Meloni bir dönem Trump'ın sadık destekçisiydi ve 2025'teki yemin törenine katılan tek Avrupa lideriydi. Ancak İran savaşı başladıktan sonra Trump'a mesafe koydu ve Papa Leo'nun İran çatışmasını kınamasına yönelik eleştirilerine karşı çıktı.

Meloni'den sert yanıt ve ilişkilerde gerilim

Meloni'nin sert çıkışı, iki lider arasındaki ilişkilerde keskin bir bozulmaya işaret ediyor. G7 zirvesinde tarafların ilişkileri istikrara kavuşturduğuna dair işaretler görülmüştü. Trump daha önce Meloni'yi cesaretsizlikle suçlamıştı.

Meloni, açıklamasında Trump'ın "Batı düşmanlarına müttefiklerinden daha fazla hoşgörü" göstermesini eleştirdi. İtalyan başbakan, ABD başkanının bu tür davranışlarının ilk olmadığını vurguladı.

Trump'ın Meloni hakkındaki sözleri, iki lider arasındaki gerilimin yeni bir boyut kazandığını gösteriyor. İtalyan hükümeti kanadından yapılan açıklamalarda, Trump'ın iddialarının "asılsız" olduğu ve iki ülke ilişkilerine zarar verdiği belirtildi.

İran savaşı ve ittifaktaki kırılma

Meloni 2025 yılındaki yemin törenine katılan tek Avrupalı lider unvanıyla geçmişte Trump için güçlü bir destekçi profili çizmişti. İki sağcı lider arasındaki ilişkiler bu yıl İran savaşı sırasındaki diplomatik gerilimler nedeniyle ciddi yıpranma belirtileri gösterdi.

İtalya Başbakanı savaşın başlamasının ardından Papa Leo tarafına yönelik sert eleştirilerinden dolayı Amerika Birleşik Devletleri başkanını kınadı ve arasına mesafe koydu. Trump ise müttefikinin bu mesafeli duruşuna sert bir kınama ile karşılık vererek İtalyan lideri doğrudan cesaretten yoksun olmakla suçladı.