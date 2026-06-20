2026 YKS YORUMLARI: Bu yıl TYT zor muydu, kolay mıydı?

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Aylar süren hazırlığın ardından üniversite adayları 2026 YKS TYT'de bugün ter döktü. Kimileri sevinçle kimileri hüzünle sınavdan ayrıldı. İlk oturumun bitişi ile birlikte telefonu eline alanlar yorumları kontrol etmek istedi. On binler yarıştıkları adayların nasıl bir paylaşım yaptığını öğrenmeye çalışıyor. Öte yandan sıkça gelen soru da "Bu yıl TYT zor muydu, kolay mıydı" oluyor.

Sosyal medyadan gelen 2026 YKS TYT yorumları...

* 2021'den beri ilk 1000'e giren biri olarak son 5 yılın en kolay TYT'sine girdim diyebilirim. Matematik sanki en kolay denemelerdeki gibiydi. Anadili Türkçe olan herkesin fullemesi gereken bir sınavdı. Fen ve Sosyal'e 9. sınıf çocuğunu soksanız soruları fullerdi.

* TYT kolaydı. Şimdi alerji testine gireceğim. İnşallah zor sormazlar.

* Hayatımda girdiğim en kolay TYT'ydi. LGS'den daha kolay matematiği vardı.

* Hayatımda girdiğim en ama en kolay sınavdı. Yarım saat kala bitirmiş ve iki kere kontrol etmiştim. Özellikle matematik, sene boyu girdiğim denemeler arasında en kolay olanıydı.

* Sınav kolaydı. Okuduğunu anlıyorsan Türkçe ve matematikte yapılmayacak soru yoktu. Çevrenizde "zordu, uzundu" diyen varsa dinlemeyin.

* YKS tarihinin en kolay TYT sınavı buydu.

* Derdimiz yokmuş gibi devesi çalınan adama üzüldüm sınavda.

* AYT matematik te ilk 10 soru kötü geçerse...

* Bana söylenene göre sorular anlaşılır ve açıklayıcı yazılmış. Eski ÖSYM Türkçesi yokmuş. 'Matematik de zaman alıcı soru bir tane varsa var' dediler. Fen için de ÖSYM feni demişler; kolay ile orta arasıymış. İnşallah herkes için iyi geçmiştir.

* Kolaydı.

* Gençler sınav nasıldı? 'Kolaydı' yazan çok öğrenci görüyorum.

* Mat ilk sorularda yaşadığımz heyecan...

* Oğlum şimdi YKS TYT bölümünden çıktı. Tüm sene çözdüğü yüzlerce kitap hepsi boşa gitmiş. Ağlamaktan bir hâl oldu. AYT için umudumuz yok da hayırlısı.

* Temel yeterlilik testine girdik temelimiz sağlammış yıkılmadık elhamdülillah. Yıkılanlara geçmiş olsun.

* Tarihin en kolay YKS'si olabilir.

* TYT çok basitti ama sürem yetmediği için yapamadım...

* Türkçeyi çözerken kendimi başka bir ırk sandım anlık olarak.

* Yav bu nasıl Türkçeydi öyle...